T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'yı toz bulutu sardı

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara semalarında etkili olmaya başladı

16 Ekim 2018 18:00

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara semalarında etkili olmaya başladı. 
Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu\'da etkili olan toz bulutu, başkent Ankara\'da da gökyüzünü kapladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü. Toz bulutu, kentin bir çok yerinden net olarak görülürken vatandaşlar nefes almakta zorluk çektiğini ifade etti. 
 

Görüntü Dökümü:

-Ankara\'dan görüntü

-Drone ile toz bulutu görüntüsü

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suriye üzerindenAnkaraGüneydoğuSabahTozDökümü AnkaraCEYLANMuhammet BAYRAMANKARA DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24