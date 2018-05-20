Ankara'yı sel aldı!

Ankara'da etkili olan aşırı yağış su baskını ve mahsur kalmalara neden oldu.

Alt geçit ve tünellerde su birikti; Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlıklar alt geçidinde araçlar su altında kaldı. Aşırı yağış Mamak'ta pek çok arası sürükledi.

Vatandaşlar araç üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Sağanağın ardından dolu yağdı

Ankara'da sağanak yağışın ardından gelen dolu yağışı, Başkent sokaklarını beyaza bürüdü. Başkent sokaklarında yoğun yağış nedeniyle seller oluşurken, bazı ilçelerde de yoğun dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'ya yönelik gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuş ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Saat 15.30 ila 17.30 arası Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu riskine karşı tedbirli olunmalı."