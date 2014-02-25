Ankara'yı sarsan yeni yolsuzluk iddiaları



Twitter ve Youtube'da açılan bir hesapta yayınlanan ses kayıtlarının 17 Aralık 2013 operasyonu sonrası Erdoğan ile oğlu Bilal arasında geçtiği ileri sürülüyor. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, aralarında bakan oğullarının da bulunduğu birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Rüşvet operasyonuyla ilgili olarak mahkemeye sevkedilenlerden, aralarında dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan'ın da bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar bakanlık görevlerinden istifa etmiş; Erdoğan, bakanlar kurulunda toplam 10 ismi kapsayan kapsamlı bir revizyona gitmişti.

Ses kaydından özetler

Ses kaydında Başbakan olduğu ileri sürülen kişi, "Evinde ne var ne yok, sen bunları bir çıkar" diyor. Bilal Erdoğan olduğu iddia edilen kişinin yanıtı ise “Bende ne olabilir baba, senin para var kasada” oluyor. 23:15'te yapıldığı belirtilen bir başka görüşmede ise Bilal Erdoğan olduğu ileri sürülen kişi, "30 milyon euro gibi bir miktar daha var, eritemedik henüz" ifadesini kullanıyor. Beşinci ve son ses kaydında ise Başbakan Erdoğan olduğu iddia edilen kişi Bilal'i dinlendiği yolunda uyarıyor.

Alman Basın Ajansı (dpa) Youtube'a yüklenen videonun 1,2 milyondan fazla tıklandığını bildirdi. Konuyla ilgili haberler çeşitli Alman gazetelerinin internet sayfalarında yer aldı.

Tepkiler

Başbakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydının montaj olduğu belirtildi. Açıklamada, ses kaydı "kirli bir tezgâh" olarak nitelendi.

Gelişmeler üzerine toplanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu, hükümetin meşruiyetinin kalmadığını belirterek, Erdoğan’ın istifasını istedi. CHP açıklamasında, ses kaydının gerçek olduğu kaydedildi.