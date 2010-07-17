Ankara'yı korsan afişler sardı.

T24 -

Sabancı yalanladı

Gökçek: İlgim yok



Kentvizyon: Savcıda

Haberimiz olmadan kullandılar



Kimse benden izin almadı

Sırlar Bulvarı



Bu politik bir durum



Şirket yırttı



Ankara’nın en işlek bulvarlarından Eskişehir Yolu’ndaki bilbordlara dün bazı sanatçıların, işadamlarının ve Fethullah Gülen’in fotoğrafların yer aldığı afişler asıldı.Ancak, büyük puntolarla, “Milli birliğe,kardeşliğe, referanduma evet” sloganı yazan ve altında “Sabancı Düşünce Kuruluşu” ibaresi bulunan afişlere sahip çıkan olmadı.12 Eylül’de yapılacak Anayasa referandumu öncesinde Ankara’da dün bilbordlara asılan afişler ortalığı karıştırdı. Fethullah Gülen’den Sezen Aksu’ya, Yılmaz Erdoğan’dan Ferit Şahenk’e kadar çok sayıda kişinin, referanduma “evet” dediğini belirten afişlerin korsan olduğu ortaya çıktı.Ankara’nın en işlek bulvarlarından olan Eskişehir Yolu’nu dün kullananlar, çok ilginç bir afişle karşılaştılar. Orta refüjde ve yol kenarındaki panolarda yer alan afişlerde bazı sanatçıların, işadamlarının ve Fethullah Gülen’in fotoğrafları yer alırken, büyük puntolarla da, “Milli Birliğe, Kardeşliğe, Referanduma Evet” sloganı yazılıydı. Sloganın altında ise, “Sabancı Düşünce Kuruluşu” imzası bulunuyordu.Fethullah Gülen, Sezen Aksu, Hülya Avşar, Ajda Pekkan, Ferit Şahenk, İhsan Kalkavan, Abdülkadir Konukoğlu, Sinan Çetin, Yılmaz Erdoğan, Necati Şaşmaz, Kenan İmirzalioğlu gibi isimlerin olduğu afişlerle ilgili ilk yalanlama öğle saatlerinde Sabancı Holding’ten geldi. Açıklamada, “Ankara’nın bazı bölgelerinde “Milli birliğe, kardeşliğe, referanduma evet” ibaresiyle ve “Sabancı Düşünce Kuruluşu” adıyla yer alan bilboardların Sabancı Topluluğu şirket ve kurumlarıyla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır” denildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ströer-Kentvizyon’a kiralanan bilbordlarla ilgili Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi yok. Biz o bilboardları Kentvizyon’a kiraya verdik. O ilanları kim vermiş, bunu Kentvizyon’a sormak lazım” dedi.Kentvizyon Ankara Satış Direktörü Kadir Naldöken, “Afişlerin tamamı korsan, dün (önceki) gece yapıştırılmış. 14 ayrı bölgede noter tarafından tespit edildi. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Karakola bununla ilgili ifade verdik. Bizimle hiç alakası yoktur. Zaten Sabancı Düşünce Kuruluşu adı altında bir kuruluş da yoktur, onlar vakıftır. Geçtiğimiz Şubat ayında benzer bir durumda korsan afişleme Bilkent Düşünce Kuruluşu olarak da yapılmıştı” dedi. Kentvizyon’un operasyonlarla ilgili yöneticisi Önder Dalkıran ise afişlerin korsan olduğunu, kendi standartlarına uygun bir afiş olmadığını ifade ederek, “Beytepe Kara-kolu’nda gerekli işlemler yürütülüyor. Konu savcılıkta. Noter tespitleri yapıldı” dedi.Abdulkadir Konukoğlu (Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı) Ben referanduma evet diyeceğim ama bu durum kimseyi ilgilendirmez. Bu benim için özel bir şeydir. Hiçbir yere bunun için reklam vermem. Bu benim çalışanlarım için de geçerlidir. Kim ne istiyorsa nasıl uygun görüyorsa öyle oy kullanır. Birileri bizim adımızı kullanıp böyle bir kampanya yapıyor. Avukatlarımız bu konuda gerekeni yapacaktır.İhsan Kalkavan (Armatör) Ben görüşümü her yerde açıklıyorum. Belki buradan esinlenip bu kampanyada benim de resmimi kullanmış olabilirler. Ancak böyle bir kuruluşun ne üyesiyim ne de daha önce adını duydum. İnsanlar kendi özgür iradelerini kullanmalı. Ben de referanduma evet diyeceğim ancak böyle bir kampanya için benden izin alınmadı. Ne amaçla yapıldığını bilmiyorum. Bu kuruluşu araştıracağım.Ankara’yı karıştıran afişlerin benzerleri daha önce yine Eskişehir Yolu üzerindeki bulvara asılmıştı. Yerel seçimler öncesinde, imzasız olarak asılan, “Gökçek gidecek sol gelecek” afişleri CHP ile Ak Parti’li yöneticileri karşı karşıya getirmişti. Dönemin CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, afişlerin Ak Parti’ye ayrılmış olan bilboardlara asıldığına dikkat çekmişti. Belediye Başkanı Gökçek ise “Bu tarzdaki bir propagandanın kimseye bir fayda getirmeyeceğinin bilinmesini istediğini” ifade etmişti. Afişler kısa sürede kaldırılmıştı. Ankara’nın en işlek bulvarına asılan bir başka korsan afiş ise Fethullah Gülen ve İhsan Doğramacı’nın fotoğraflarını içeriyordu. Bilkent Düşünce Kuruluşu imzalı afişte Gülen ve Doğramacı’nın fotoğraflarının arasına “Bizi Bizden Kimse koparamaz” ifadeleri yazılmıştı. Bu afiş de diğerleri gibi kısa sürede kaldırıldı.Ajda Pekkan Konuyla bir alakamız yok. Sadece Powertürk’ün billboardlarında varız. Bir kere bu politik bir durum ve bizim böyle bir ilan olduğundan şu anda haberimiz oluyor.Kenan İmirzalıoğlu’nun menajeri Bizim bundan hiç haberimiz yok. Kimse bizden izin almadı.Hukuki işlemleri başlatacağız” dedi.Sinan Çetin: Bizim bir bilgimiz yok.Yılmaz Erdoğan: Şimdi sizden duydum.Kentvizyon çalışanları öğle saatlerinde, yol boyunca bütün panolardaki afişleri yırttı. Bu sırada bazı vatandaşlar, Fethullah Gülen’in içinde olduğu afişler yırtılırken araçlarının kornasına basarak tepki gösterdi. Firma, “korsan” afişlerin yerine ise hemen yenilerini yapıştırdı.