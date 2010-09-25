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ANKARA'YA YÜRÜYEN TAYAD ÜYELERİ SALDIRIYA UĞRADI BOLU (A.A)

25 Eylül 2010 19:45

-ANKARA'YA YÜRÜYEN TAYAD ÜYELERİ SALDIRIYA UĞRADI BOLU (A.A) - 25.09.2010 - İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyeleri, taşlı saldırıya uğradı.  Alınan bilgiye göre, güvenlik önlemleri eşliğinde Bolu Dağı'ndan geçiş yapan TAYAD üyeleri, İstanbul Kavşağı mevkisinde bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Sanayi Kavşağı'na kadar TAYAD'lı üyeleri takip eden gruba polis biber gazıyla müdahale etti.  TAYAD'lı üyelerin İl Jandarma Komutanlığı önünde geçişi esnasında tekrar saldırıda bulunan grup, jandarma ekipleri tarafından durdurulmaya çalışıldı. Bunun üzerine polis, gruba tekrar biber gazıyla müdahale etti.   Polisin dağıttığı grup, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı yakınlarında saldırılarını sürdürünce TAYAD üyeleri polis aracına alındı.  TAYAD üyeleri, polis araçlarıyla Ankara'ya gönderilmek üzere yola çıktı. 

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