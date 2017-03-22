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Spor

Ankara'ya yeni stadyum yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ankara'ya çok sayıda spor branşı için tesisler de bulunduran bir spor tesisi yapılacağını duyurdu

22 Mart 2017 00:54

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ankara'daki 19 Mayıs Stadı yerleşkesinde, birçok spor tesisinin mevcut olduğu, farklı branşların yapıldığı yeni bir stat yapılacağını söyledi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde gençlerle buluşan Kılıç, yaptığı  konuşmaya, "İstanbul'daki Futbol Zirvesi'ni takip etme fırsatınız oldu mu?"  diyerek başladı.

İstanbul'daki toplantıda Ankara'da yapılacak statla ilgili konuya son  noktayı koyduklarını dile getiren Kılıç, "Cumhurbaşkanımız o toplantıda Ankara'ya  yapılacak statla ilgili konuyu nihai olarak açıklığa kavuşturdu. İnşallah  önümüzdeki dönem içinde Ankara'da 19 Mayıs Stadı yerleşkesinde, çokça spor  tesisinin mevcut olduğu, farklı branşların yapıldığı, yeni bir stat yapılacak ama  ana unsur oradaki stat olacak. Gençlerbirliği gibi Ankara'da faaliyet gösteren  kulüplerimizin talepleri vardı. O eski stadı yıkıyoruz ve mevcut yerinde yenisini  yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz 30 küsur stadın inşaatından elde ettiğimiz  tecrübelerin hepsini birleştirip, başkente yeni bir stat yapacağız." diye  konuştu.

 Şehrin tam merkezinde, sadece stat değil aynı zamanda bir spor merkezi  olarak kullanılacak yapının inşası ile ilgili düğmeye bastıklarını belirten  Kılıç,  "Kapasiteyi 45 bin olarak belirledik. Bu bir çok duruma cevap verebilecek  bir kapasite. Mimari açıdan geleneksel mimarimizi yansıtacak ve taş bir yapının  yansıması olacak. Mevcut spor salonları, farklı branşlarda tenis, yüzme, güreş  gibi branşlar yine stadın içine hayat bulacak." ifadelerini kullandı.

 Stadın ulaşımının da önemli bir unsur olduğuna dikkati çeken Kılıç,  şöyle devam etti:

"Ankara'nın merkezi, metro ve kara ulaşımı var. Karşısında tren garı  var. Gençlik Parkı'nın uzantısıyla birlikte gençliğin rekreasyon alanı olarak  kullandığı, yanındaki Ankara Spor Salonu ile ciddi bir çekim merkezi olan bu  bölgeyi, sportif anlamda merkez haline getireceğiz. Stadın kendi kendini finanse  etmesi de önemli. Ciddi masrafları var. Stadı yapalım ama bunun bir de sonrası  var. İçinde rekreasyon faaliyetleri, restoranlar olacak. Bunun  örnekleri var  dünyada. İngiltere, Almanya, ABD'de var. Hem sosyal faaliyetleri olacak hem de  spor malzemesi satışı yapılacak. 14-15 yıllık tecrübenin bir araya geldiği bir  yapı olacak. İnşallah Ankara için iyi olur. Bu tesislerden sizler  yararlanacaksınız."

Bakan Kılıç, daha sonra öğrencilerden gelen soruları cevapladı.  Toplantının soru-cevap bölümü basın kapalı gerçekleştirildi.

 

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