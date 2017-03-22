Ankara'ya yeni stadyum yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ankara'daki 19 Mayıs Stadı yerleşkesinde, birçok spor tesisinin mevcut olduğu, farklı branşların yapıldığı yeni bir stat yapılacağını söyledi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde gençlerle buluşan Kılıç, yaptığı konuşmaya, "İstanbul'daki Futbol Zirvesi'ni takip etme fırsatınız oldu mu?" diyerek başladı.

İstanbul'daki toplantıda Ankara'da yapılacak statla ilgili konuya son noktayı koyduklarını dile getiren Kılıç, "Cumhurbaşkanımız o toplantıda Ankara'ya yapılacak statla ilgili konuyu nihai olarak açıklığa kavuşturdu. İnşallah önümüzdeki dönem içinde Ankara'da 19 Mayıs Stadı yerleşkesinde, çokça spor tesisinin mevcut olduğu, farklı branşların yapıldığı, yeni bir stat yapılacak ama ana unsur oradaki stat olacak. Gençlerbirliği gibi Ankara'da faaliyet gösteren kulüplerimizin talepleri vardı. O eski stadı yıkıyoruz ve mevcut yerinde yenisini yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz 30 küsur stadın inşaatından elde ettiğimiz tecrübelerin hepsini birleştirip, başkente yeni bir stat yapacağız." diye konuştu.

Şehrin tam merkezinde, sadece stat değil aynı zamanda bir spor merkezi olarak kullanılacak yapının inşası ile ilgili düğmeye bastıklarını belirten Kılıç, "Kapasiteyi 45 bin olarak belirledik. Bu bir çok duruma cevap verebilecek bir kapasite. Mimari açıdan geleneksel mimarimizi yansıtacak ve taş bir yapının yansıması olacak. Mevcut spor salonları, farklı branşlarda tenis, yüzme, güreş gibi branşlar yine stadın içine hayat bulacak." ifadelerini kullandı.

Stadın ulaşımının da önemli bir unsur olduğuna dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti:

"Ankara'nın merkezi, metro ve kara ulaşımı var. Karşısında tren garı var. Gençlik Parkı'nın uzantısıyla birlikte gençliğin rekreasyon alanı olarak kullandığı, yanındaki Ankara Spor Salonu ile ciddi bir çekim merkezi olan bu bölgeyi, sportif anlamda merkez haline getireceğiz. Stadın kendi kendini finanse etmesi de önemli. Ciddi masrafları var. Stadı yapalım ama bunun bir de sonrası var. İçinde rekreasyon faaliyetleri, restoranlar olacak. Bunun örnekleri var dünyada. İngiltere, Almanya, ABD'de var. Hem sosyal faaliyetleri olacak hem de spor malzemesi satışı yapılacak. 14-15 yıllık tecrübenin bir araya geldiği bir yapı olacak. İnşallah Ankara için iyi olur. Bu tesislerden sizler yararlanacaksınız."

Bakan Kılıç, daha sonra öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Toplantının soru-cevap bölümü basın kapalı gerçekleştirildi.