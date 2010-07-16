-ANKARA'YA TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TANIYAN BÜYÜKELÇİ WASHINGTON (A.A) - 16.07.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği kıdemli diplomat Francis Joseph Ricciardone için resmi onay süreci, 20 Temmuz Salı günü Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde düzenlenecek olan ve Ricciardone'nin de konuşacağı oturumla başlayacak. Ricciardone'nin Ankara'daki görevine başlayabilmesi için önce Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde, sonra da Senato Genel Kurulunda onaylanması gerekiyor. Bu onayı alması durumunda Ricciardone, Obama'nın Bağdat Büyükelçiliğine aday gösterdiği, şimdiki Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'nin yerine geçecek. Öte yandan Büyükelçi James Jeffrey'nin resmi onay süreci de Ricciardone ile aynı gün başlayacak. Senato Dış İlişkiler Komitesi, 20 Temmuz Salı günü Ricciardone'nin yanı sıra bir başka oturumda Büyükelçi James Jeffrey'yi de dinleyecek. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanlığını, 2004 Başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı olan Senatör John Kerry yapıyor. -RICCIARDONE KİMDİR- Türkiye'yi yakından tanıyan bir diplomat olan Ricciardone, daha önce Türkiye'de birden fazla görev aldı ve Türkçe biliyor. Kariyerine Ankara ve Adana'da başlayan, daha sonra Türkiye'de, biri Körfez Savaşı'ndan sonra oluşturulan "Çekiç Güç" kapsamında İncirlik Üssü'nde Türk ve Amerikalı komutanlara siyasi danışmanlık, diğeri Büyükelçi Yardımcısı ve Maslahatgüzar (1995-1999) olarak iki ayrı görevde bulunan Ricciardone, 2009 yılından bu yana ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde Büyükelçi Yardımcısı ve Maslahatgüzar olarak görev yapıyor. Ricciardone, bundan önce de Mısır'ın yanı sıra Filipinler ve Palau'da eş zamanlı büyükelçilik görevlerinde bulundu. 2004 yılında ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin oluşturulmasında görev alan Ricciardone, ABD Dışişleri Bakanlığında 11 Eylül saldırıları sonrasında kurulan Görev Gücü'nün direktörlüğünü yaptı. Ricciardone, 1999-2001 yılları arasında ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın "Irak'ta Geçiş Döneminden Sorumlu Özel Temsilcisi" görevini yürüttü. Ricciardone'nin o dönemki fiili görevi, "Irak muhalefetinin Saddam Hüseyin'e karşı faaliyetlerini" koordine etmekti. Dartmouth College'dan 1973 yılında en yüksek iftihar derecesiyle mezun olan Ricciardone'nin bildiği yabancı diller arasında Türkçe'nin yanı sıra İtalyanca, Fransızca ve Arapça bulunuyor.