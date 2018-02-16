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Ankara'ya şehit ateşi düştü

İZMİR'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın (29) Ankara'daki baba ocağına ateş düştü

16 Şubat 2018 20:06

İZMİR\'deki Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan\'ın (29) Ankara\'daki baba ocağına ateş düştü.

Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan 2 askerden, havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan\'ın acı haberi, Ankara\'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi\'ndeki babaevine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Ahmet ve anne Badeser Gökdoğan gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babaevinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Altındağ Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.

Şehit Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan\'ın ailesi, cenazeyi almak için İzmir\'e gitti. Şehidin cenazenin yarın Ankara\'da toprağa verileceği belirtildi. Evli olan şehidin Ahmet Nadir (4) ve Şevval (2) adında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.
 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehidin baba evinden görüntü

-Şehidin fotoğrafı

-Genel detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)

 

 

 

 

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