-ANKARA'YA NÜKLEER MERKEZ KURULACAK ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına bağlı olan Türk Devletleri Nükleer İşbirliği Araştırma ve Eğitim Merkezinin kaldırılarak adı geçen başkanlığa bağlı olarak Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı. Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına bağlı olan Türk Devletleri Nükleer İşbirliği Araştırma ve Eğitim Merkezinin kaldırılarak adı geçen Başkanlığa bağlı olarak Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı. Bakanlar Kurulunun ''İthalat Rejimi Kararına Ek Kararına'' göre de İthalat rejimi Kararı kapsamında tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçı, kireç, çimento ile sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikaların Sırbistan menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi ile varsa Tarım payı olarak avro cinsinden fona ödenecek para net 100 kilogram için sıfır olacak. Söz konusu uygulamadan ''mannitol, uçucu yağlar, sorbitol, yiyecek ve içecek sanayiinde kullanılan türden olanlar, ham ipek, yün ve yapağı, pamuk, keten kendir'' gibi maddeler hariç tutuldu. Uygulama 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi. İthalat rejimi kararında yer alan ''Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesinde yer alan ''Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler'' tablosunda yer elan Sri Lanka ibaresi söz konusu tablodan çıkarılarak, ''Gelişme Yolundaki Ülkeler''adlı tabloya eklendi. Bu karar da 15 gün sonra yürürlüğe girecek.