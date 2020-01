-Ankara'ya metro müjdesi ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Keçiören-Tandoğan, Kızılay- Çayyolu ve Sincan- Batıkent metro hatlarında 15 gün içerisinde üstlenici firmalar ile sözleşmelerin imzalanıp, yer teslimi yapıldıktan sonra çalışmalara başlamayı hedeflediklerini bildirdi. Yıldırım, Keçiören Metro İstasyonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Ankara metrolarında önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatına başlanan Keçiören-Tandoğan, Kızılay-Çayyolu ve Sincan-Batıkent metro inşaatlarının geçen sene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredildiğini hatırlatan Yıldırım, 3 hattın toplam uzunluğunun 4 kilometre olduğunu ifade etti. 3 hatta da alta yapı çalışmalarının başladığını, ancak fiziki ilerlemelerin farklı olduğunu belirten Yıldırım, Bakanlığa devredildikten sonra 3 hat için de gerekli hazırlıkların yapıldığını ve geçen Aralık ayında ihalelerinin gerçekleştirildiğini, hem Keçiören-Tandoğan hem Kızılay-Çayyolu hem de Sincan-Batıkent hatlarında sözleşme imzalama aşamasına gelindiğini kaydetti. Toplam uzunluğu 9,5 kilometre olan Keçiören-Tandoğan hattının yapımı için perşembe günü üstlenici Gülermak-Kolin iş ortaklığı ile sözleşme imzalayacaklarını bildiren Bakan Yıldırım, sözleşme imzalandıktan sora hemen yer teslimini yapılacağını ve inşaata başlanacağını belirtti. Keçiören-Tandoğan hattının diğer iki hatta göre yapımının daha fazla zaman alacağını ifade eden Bakan Yıldırım, bu hattı yapımını bir an önce tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. Bakan Yıldırım, Kızılay-Çayyolu ve Sincan-Batıkent metro hatlarının sözleşmelerinin de gelecek hafta ayın 8'inde üstlenici firmalarla imzalanacağını belirterek, her üç hatta da 15 gün içerisinde yer teslimlerinin yapılıp, inşaata başlamayı istediklerini kaydetti. Ankara'nın 5 milyona yakın nüfusu bulunduğuna işaret eden Bakan Yıldırım, şöyle konuştu: ''Ankara'ya yeni yollar, yöne köprüler, kavşaklar yaparak Ankara'nın trafiğini çözmenin imkan dahilinde olmadığını biliyoruz. Bu nedenle bu 3 metro hattının Ankaralılar için ne anlama geldiğinin, ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu 3 metro hattının bir an önce bitirilmesi için gece gündüz 3 vardiya çalışacağız. Ankaralıların bu projelerin bitmesini dört gözle beklediğini biliyoruz. Her şey yolunda giderse Keçiören-Tandoğan hattını 2,5 yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kızılay-Çayyolu ve Sincan-Batıkent hatlarının ise 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Böylece 2014 yılı başlarında ve ortalarında bu üç hattı da hizmete almayı hedefliyoruz. Bunun için gayret edeceğiz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık, önümüzdeki 15 gün içerisinde 3 güzergahta da süratli bir şekilde çalışmaya başlayacağız. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Ankaralılar bu hatların başlaması için çok beklediler. Ama çoğu gitti azı kaldı. Kazmayı vuruyor ve bu metroları inşallah tamamlıyoruz.'' -''Kış şartları nedeniyle ana güzergahlarda çok ciddi kapanma olmadı'' Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Yıldırım, bir gazetecinin kış şartları nedeniyle kapanan yolları ve yapılan çalışmaları sorması üzerine, Türkiye'nin son yılların en soğuk ve çetin kış şartlarını yaşadığını belirtti. Kar ve buzla mücadelenini devam ettiğini ifade eden Bakan Yıldırım, ana güzergahlarda çok ciddi kapanma olmadığını, kısa süreli kapanmaların yaşandığını dile getirdi. Bunların sebebinin de kar mücadelesinin yetersizliği olmadığını, tedbirsiz yola çıkan sürücülerden kaynaklandığını belirten Bakan Yıldırım, zincirsiz, halatsız, gerekli teçhizatları almadan yola çıkan sürücülerin hem kendilerinin güvenliğini tehlikeye attığını hem de yolların kapanmasına neden olduğunu söyledi. Sürücülerden kış şartlarında tedbirsiz yola çıkmamalarını isteyen Bakan Yıldırım, sürücüleri özellikle kış şartlarında gerekli teçhizatları mutlaka yanlarına almaları konusunda uyardı. Bir başka gazetecinin, metro setlerinde yüzde 51 yerli üretim şartı kararını hatırlatması üzerine de alt yapı işlerine paralel olarak sinyalizasyon ve elektromekanik işleri konusunda da çalışmaların devam ettiğine işaret eden Bakan Yıldırım, metro tren setleri için ihale ilanının sürdüğünü, 14 şubatta teklifleri toplayacaklarını bildirdi. Toplam 324 tren seti alınacağını ifade eden Yıldırım, yerli demiryolu sanayisini geliştirmek amacıyla yerli katkı payını yüzde 51 olarak belirlediklerini kaydetti. İşlerin aciliyeti nedeniyle ilk 90 sette yerli katkı oranını yüzde 30 olacağını belirten Yıldırım, ''geri kalan kısımlarda ise yüzde 51'i yerli olacak. Söz konusu metro araçlarını yapmak isteyen firmalar var ise ki çok yoğun ilgi var, bu imalatları büyük oranda Türkiye'de, yurt içinde gerçekleştirecekler. Bunu sağlamak suretiyle hem ülkemizde demiryolu teknolojisinin gelişmesine katkı yapmış olacağız, aynı zamanda da döviz tasarrufu sağlamak suretiyle ilave istihdam ve iş imkanı sağlamış olacağız'' dedi. Bakan Yıldırım, basın toplantısının ardından Keçiören Dutluk Metro İstasyonu'nunda incelemelerde bulundu. Söz konusu hattın devam olan Dışkapı'daki metro istasyonuna giden Bakan Yıldırım, burada tünelleri inceledi.