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Ankara'ya helikopter şehidi üsteğmenin acı haberi ulaştı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında, kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman'ın başkentteki eşine acı haber verildi

10 Şubat 2018 23:17

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında, kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman\'ın başkentteki eşine acı haber verildi.

Ankara\'nın Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi\'ndeki evine giden askeri yetkililer, eşi Duygu Kahraman\'a acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Acı haber sonrası Duygu Kahraman ile şehidin kayınpederi büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi alan ailenin yakınları ve akrabaları eve gelerek taziyede bulundu. Şehidin kayınpederinin evine ise Türk bayrağı asıldı. Bu arada şehidin eşi Duygu Kahraman\'ın ise Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) araştırma görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca Şehit Kahraman\'ın ailesinin İzmir\'de yaşadığı belirtildi.

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