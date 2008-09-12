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Spor

Ankara’ya gidiyorlar

12 Eylül 2008 03:00

Fenerbahçe hazırlıklarına ara vermeden devam ederken, Aragones yönetimdeki idmanda futbolcular ayak tenisi oynadı.

Fenerbahçe, Hacettepe ile Başkent’te yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Luis Aragones’in saha ortasında kısa süren toplantısının ardından başlayan antrenmana, milli takımlarda yer alan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaptıkları için katılmadı. Öteki oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından iki takıma ayrılarak ayak tenisi oynadı ve top çalma çalışması yaptı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Semih, Lugano ve Tümer katılmadı. Deivid ve Vederson ise fizyoterapist eşliğinde, sahada düz koşu yaptı. Sarı-lacivertli ekip bugün yapacağı antrenmandan sonra Ankara’ya gidecek.

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