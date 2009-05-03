Ankara’ya dev fuar alanı yapılıyor

Ankara kısa süre sonra 1,1 milyon metre kare alanlı uluslararası bir fuar merkezine sahip olacak.



Akyurt'ta yapılacak fuar merkezi için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Ticaret Borsası (ATB), Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB), Akyurt Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Ankara Giyim Sanayicileri Derneği'nin (AGSD) ortaklığında pilot bir şirket kurulacak.



Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının patronajında hazırlanmakta olan kanuni düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından çalışmalarına başlayacak.



ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara'nın en önemli sorunlarından birisinin doğru düzgün bir fuar alanı, konferans ya da konser salonunun bulunmaması olduğunu söyledi.



"Bir kentte sadece yolların iyi olması yeterli değil" diyen Özdebir, kentte sanayinin gelişmesinin yanı sıra üretilen malın satılması için ticaretin de gelişmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.



Ankara'da da kentin ihtiyacı olan malların toplu olarak teşhir edildiği fuar alanlarının olması gerektiğini belirten Özdebir, bu konunun uzun süredir gündemde olduğunu, geçen yıl Ramazan ayında Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan'ın, Ankara Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, TOBB Başkanı, ATO Başkanı, Borsa Başkanı ve Akyurt Belediye Başkanı ve kendisiyle bir toplantı yaptığını bildirdi. Özdebir, toplantı sonucunda havaalanının hemen bitişiğinde 1 milyon 100 bin metre karelik bir alanın Hazine tarafından fuar merkezi için tahsis edildiğini söyledi.



Söz konusu alanın etrafında fuar merkezini destekleyebilecek otel, restoran, konaklama yerleri gibi ihtiyaçları karşılayabilecek 700 bin metre karelik bir alan daha bulunduğunu ifade eden Özdebir, fuar merkezi için pilot bir şirket kurulacağını, bu şirketin kuruluşuyla ilgili gerekli izinlerin alındığını, ana sözleşmesinin de hazırlandığını bildirdi.



2 bin 500 lira sermayeli bu şirketin büyük ortağının yüzde 34 ile Büyükşehir Belediyesi olduğunu anlatan Özdebir, şirkette TOBB'un yüzde 24, ASO, ATO ve İl Özel İdaresi'nin yüzde 10'ar, Akyurt Belediyesi ve ATB'nin yüzde 5'er, ANKESOB ve AGSD'nin de yüzde 1'er payı bulunduğunu kaydetti.



Kanuni düzenlemeyi bekliyoruz



Ankara'da sıfırdan kurulacak bu fuar merkezinin hem yatırım masrafları açısından hem de organizasyonun tutması için belli bir süre destek sağlanması gerektiğine işaret eden Özdebir, şöyle konuştu:



"Sanayi ve Ticaret Bakanlığının patronajında yürütülen bir çalışma var. Fuarlarla ilgili genel bir kanuni düzenleme yapılacak. Bu fuar merkezi de onun içinde değerlendirilecek. Bu düzenlemenin yapılmasını bekliyoruz. Buraya bazı muafiyetlerin tanınması lazım. KDV istisnası, belli bir süre işletme masraflarının düşürülmesi açısından vergi muafiyetleri sağlanabilir.



Kanuni düzenleme tamamlanır tamamlanmaz çalışmalarımıza başlayacağız. İlk etapta 50 bin metre karelik bir kapalı alan yapıp devamını peyder pey gerçekleştirelim düşüncesindeyiz. 50 bin metre kare iyi bir rakam. Bu alan 2 sene içinde yapılır."



Fuar merkezi için ayrılan arazinin havaalanına yakın olduğunu, ancak şehirle irtibatının biraz daha geliştirilmesi gerektiğini belirten Özdebir, metronun buraya kadar uzatılabileceğini, bunun için gerekli potansiyelin olduğunu dile getirdi.



Metronun Keçiören'e kadar alt yapısının hemen hemen tamamlanmış durumda olduğuna dikkati çeken Özdebir, metronun buradan Akyurt'a devam etmesinin düşünüldüğünü, havaalanına doğru alternatif bir yol projesinin de bulunduğunu kaydetti.



Fuar merkezinde inşaa edilecek salonların konferans ya da konser salonuna dönüştürülebilecek şekilde dizayn edileceğini vurgulayan Özdebir, 1,1 milyon metre karelik alan içinde rekreasyon, piknik ve spor alanları da yapılacağını söyledi.



Merkezin etrafındaki 700 bin metre karelik alanın da fuara hizmet edecek diğer fonksiyonların oluşacağı yerler olarak tasarlandığını bildiren Özdebir, imar planlarının da buna uygun olarak yapıldığını ve onaylandığını ifade etti.



Özdebir, fuar merkezi için yapılacak yatırımın tutarıyla ilgili olarak da "Organizasyonun korkulacak büyüklükte bir bütçesi olmayacak. Paydaş kuruluşların hepsi bu masrafları karşılayabilecek potansiyelde. Ayrıca uluslararası fuarlar düzenleyen, işleten firmalarla da bu anlamda işbirliği yapılacak. Belki buraya o firmalar tarafından sermaye aktarımı yapılacak" diye konuştu.



ASO Başkanı, başta İstanbul'un Anadolu yakası olmak üzere her ilde bir fuar alanı yapılmasının düşünüldüğünü de sözlerine ekledi.



