"Ankara'ya deniz getireceğim" vaadinde bulunan Kerestecioğlu'na HDP'li Bilgen'den yanıt

HDP'nin millletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmesinin ardından, seçim bölgesi İstanbul’dan Ankara’ya kaydırılan Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, ilk seçim vaadini açıkladı. Sosyal medyada yaptığı açıklamada “Ankara’ya deniz getireceğim” diye espri yapan Kerestecioğlu'na HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen "Melih başgan çoktan getirdi" yanıtını verdi.

Ankara 1. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olan Kerestecioğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Ankara 1.Bölge adayıyım. Ankara’ya deniz getireceğim (: Nerede olursak olalım, hep birlikte başaracağız. Yolumuz açık olsun... #KadınlarlaDeğisir” ifadelerini kullandı.

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, bugün Kerestecioğlu'nun tweetini retweetleyerek "Melih başgan çoktan getirdi. Hemde yağmur yağınca deniz geliyor sonra güneş çıkınca sular geri çekiliyor!" diye yazdı.