-Ankara'ya "Hollywood" kuruluyor Washington (A.A) - 04.10.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, dünyaca ünlü Hollywood'un benzerini Ankara'ya kurmayı amaçladıklarını söyledi. Gökçek, Washington ile Ankara'nın kardeş şehir imza törenine katılmak üzere geldiği ABD'de gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. Ankara için hazırladıkları yeni projeler hakkında bilgi veren Gökçek, Washington eyaletindeki Flags'te bulunan hayvanat bahçesinde incelemelerde bulunduğunu anlattı. Flags'teki parkın benzerini Ankara'ya yapabileceklerini belirten Gökçek, ''Ankara'ya da su oyunları, safari park, tema park olmak üzere üç bölümden oluşan büyük bir park inşa edebiliriz'' dedi. Söz konusu parkı yap-işlet-devret modeliyle yapmak istediklerini kaydeden Gökçek, Eskişehir yolu üzerine kurmayı planladıkları Disneyland'tan vazgeçip böyle bir parkı yaptırmaya karar verdiklerini bildirdi. Washington'daki yetkililerin lunaparkın 600 bin metrekarelik alana kurulmasının ideal olabileceğini söylediklerini belirten Gökçek, ''Ne yapacağımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımız konusunda değişik alternatifler var, onun üzerine çalışıyoruz. Sadece lunapark üzerine olabilir. Biz hayvanat bahçesi ile harmanlamayı düşünüyoruz'' dedi. Gökçek, söz konusu işi ihaleye çıkarırken bilet garantisi verebileceklerini belirterek, yılda 2,5-3 milyon ziyaretçiyi hedeflediklerini kaydetti. -''Türkiye'nin Hollywood'u olsun''- Ankara'ya müzeyle film platosu kurmayı düşündüklerini anlatan Gökçek, ''Türkiye'nin Hollywood'u olsun istiyoruz'' dedi. Film konusunda Ankara'da bir üniversite kurulacağına dikkati çeken Gökçek, ''Ankara bu işin merkezi olabilir. Yapımcıların merkezi haline gelebilir Ankara. Uçakta gelirken 'Aşk Tesadüfleri Sever' diye bir film seyrettim. Ankara'yı gösteriyordu. İnsan kentini görünce hoş oluyor. Şimdi biz Ankara'yı çekeceğiz. Geç kaldık, ama zararın neresinden dönersek kardır. Kapalı dev hangarlar yapacağız. Açık platformlar yaptıracağız. Plato kuracağız'' diye konuştu. Film platosu kapsamında otel de yaptırılacağını anlatan Gökçek, ihtiyaç duyulması halinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir şirket kurup film yapımcılarına kamera ve kameraman desteği de verebileceklerini söyledi. Melih Gökçek, çekilecek filmlerde Ankara'nın adını ve görüntüsünü göstermeleri halinde ücret almayabileceklerini belirtti. Ankara ile Washington'u mukayese eden Gökçek, Washington'un mevsiminden dolayı yeşili bol bir şehir olduğuna dikkati çekti. Gökçek, ''Trafikte, rekreasyon alanlarında, kentsel dönüşümde ve sosyal-kültürel projelerde'' dünyada ''1 Numara'' olduklarını söyledi.