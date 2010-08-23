-ANKARA'YA 32 YENİ BANLİYO TRENİ ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Ayaş ile Sincan arasında sefer yapacak 32 banliyö treni, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla Ankara Garı'nda düzenlenen törenle hizmete alındı. Binali Yıldırım, törendeki konuşmasında, trenlerin Ayaş-Sincan hattında 10 binlerce Ankaralıya hizmet vereceğini söyledi. Trenlerde her türlü konforun bulunduğunu belirten Yıldırım, ''Artık Ankara'da seyahat, bir çile olmaktan bir zevke dönüştü. Hep bir şey söylüyoruz, insanı yücelt ki devlet yücelsin. Ne yapıyorsak vatandaşlarımız, insanımız için yapıyoruz'' dedi. Demiryollarının tekrar büyüme, gelişme sürecine girmesinin Türkiye'ye, Türk insanına, mühendisine, işçisine, esnafına da faydası olacağını kaydeden Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Açılışını gerçekleştirdiğimiz Çankırı'daki yüksek hızlı tren makas fabrikası Türkiye-Avusturya ortaklığı olarak faaliyetine bir yıl sonra başlayacak. Burada 150 işçi istihdam edilecek ve yüksek hızlı trenin makasları Çankırı'da yapılacak. Demiryolları bağlantı elemanları da Almanların Erzincan'da kurduğu fabrikada, Türkiye'de yapılıyor ve demiryollarımızda kullanılıyor. Yeni projelerimizle birlikte Türkiye'de üç tane özel travers üretimi yapan fabrika kuruldu. Tekerlek sistemi yurt dışından ithal ediliyordu. Bunların da Türkiye'de yapılması için MKE'ye görev verdik. Onlar da bunun imalatını gerçekleştirecekler. Bu araçların yerli katkıyla yapılmasını da önemsiyoruz. Onun için Sakarya'da yüksek hızlı tren setleri, metro ve banliyö setleri üretecek fabrikayı da Korelilerle birlikte kurduk. Marmaray için 440 tane tren seti ihale ettik. İhaleyi Rotem firması kazandı. 100 tanesini Kore'de, 440 tanesini ise Türkiye'de yapacaklar. Eskişehir lokomotif fabrikasında yeni nesil lokomotif üretmek için Amerikalılarla bir anlaşma yaptık ve 30 tane sipariş alındı. Bir yandan demiryollarımızı ayağa kaldırırken, bir yandan da demiryolları milli sanayimizi kuruyoruz.'' -YENİ BANLİYÖ TRENLERİ- Her türlü konfora ve güvenlik sistemine sahip yeni banliyö trenlerinin azami hızı saatte 140 kilometre. 173 koltuk bulunan tren 747 yolcu kapasitesine sahip. Trenler yolcuların daha güvenli seyahat edebilmesi için kapalı devre kamera sistemiyle donatılmış. Kabinlerdeki kameralardan alınan görüntüler kumanda kabininde makinistler tarafından izleniyor ve kayıt altına alınıyor. Trenlerin hem makinist kabinleri hem de yolcu bölümlerinde klima bulunuyor. Bu sayede ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Trenlerde vagonlar arası geçiş imkanı da bulunuyor. Trenlerde engelliler için özel bir bölüm ve rampa sistemi yer alıyor. Trenlerde yolcu bilgilendirme panoları ve anons sistemi de bulunuyor. Trenlerde makinistin görevini yapamaması durumunda ya da sinyale uyulmaması halinde treni durduran cihaz ile ATS ve acil fren sistemi bulunuyor. Kapılar kapanmadan da tren hareket etmiyor.