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Spor

ANKARASPOR'UN TESCİLİ İPTAL EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

04 Ağustos 2010 20:25

-ANKARASPOR'UN TESCİLİ İPTAL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu bugün İstanbul'da yaptığı toplantıda, Bank Asya 1. Lig takımlarından Ankaraspor'un tescilinin iptal edilmesine karar verdi. TFF Yönetim Kurulu'nun bu kararı; Ankaraspor'un TFF nezdindeki taahhütlerine uymamak ve Süper Lig'den Bank Asya 1. Lig'e düşürülmesine ilişkin PFDK kararını onaylayan Tahkim Kurulu kararı kesin olmasına rağmen bu karar aleyhine dava açmak suretiyle, TFF düzenlemelerini ciddi ve sürekli bir şekilde ihlal etmesi nedeniyle aldığı açıklandı.  Ayrıca TFF üyeliği de askıya alınan Ankaraspor, Bank Asya 1. Lig de dahil olmak üzere hiçbir kategoride müsabakalara iştirak edemeyecek. Fikstür uyarınca Ankaraspor ile maçı olan takımlar, o haftayı maç yapmadan geçirecek. Bu uygulama 2010-2011 sezonunda Ankaraspor'un faaliyet göstermeyi planladığı A2 Ligi ve diğer tüm alt yaş liglerinde de geçerli olacak. Böylece tüm profesyonel ve amatör liglerden ihraç edilen ve tescili iptal edilen Ankaraspor'un dışında 2010-2011 sezonu sonunda Bank Asya 1. Lig'den TFF 2. Lig'e sadece 2 takım düşecek.

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