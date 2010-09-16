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Spor

ANKARASPOR'UN İTİRAZINA RET İSTANBUL (A.A)

16 Eylül 2010 22:56

-ANKARASPOR'UN İTİRAZINA RET İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ankaraspor'un itirazını reddetti.  Kurul'dan yapılan açıklamada, Ankaraspor Kulübü'nün, TFF Yönetim Kurulu'nun 04.08.2010 tarih ve 89 sayılı toplantısında aldığı karara karşı yaptığı itirazın incelendiği, usul ve esasa bir aykırılık taşımadığı anlaşılan TFF Yönetim Kurulu kararının onanmasına, başvurunun oybirliğiyle reddine karar verildiği bildirildi.  TFF Yönetim Kurulu, 4 Ağustos 2010'da yaptığı toplantıda, Bank Asya 1. Lig takımlarından Ankaraspor'un tescilinin iptal edilmesine karar verildiğini açıklamıştı. TFF Yönetim Kurulu'nun bu kararı, Ankaraspor'un TFF nezdindeki taahhütlerine uymamak ve Süper Lig'den Bank Asya 1. Lig'e düşürülmesine ilişkin PFDK kararını onaylayan Tahkim Kurulu kararı kesin olmasına rağmen bu karar aleyhine dava açmak suretiyle, TFF düzenlemelerini ciddi ve sürekli bir şekilde ihlal etmesi nedeniyle aldığı açıklanmıştı.

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