Ankaraspor'un en başarılı sezonu



Turkcell Süper Lig'e 2004-2005 sezonunda yükselen Ankaraspor, bu sezon en başarılı dönemini yaşıyor.



Süper Lig'e çıktığı sezonun ilk haftasında Akçaabat Sebatspor'u deplasmanda 3-1 yenerek galibiyetle tanışan Ankaraspor, aldığı 3 puanla Trabzonspor'un ardından averajla ikinci sırada yer almıştı. Bu haftadan sonra istikrarsız sonuçlarla sezon sonuna kadar orta sıralarda yer alan başkent ekibi, sonraki yıllarda da hep zirveden uzak bir görüntü çizdi.



Geçen sezon alınan kötü sonuçların ardından görevinden istifa eden Aykut Kocaman'ı bu yıl yeniden teknik direktörlüğe getiren Ankaraspor, ilk 2 haftadaki yenilgilerden sonra hızla toparlanarak üst sıralara doğru tırmanmaya başladı. 8. haftada puan cetvelinde 3. sıraya yerleşen Ankaraspor, geçen hafta da deplasmanda oynadığı zorlu Bursaspor maçını 1-0 kazanarak, Beşiktaş'ın da yenilmesiyle 2. sıraya yükseldi.



Ligdeki ilk 9 hafta göz önünde tutulduğunda Ankaraspor, 2004-05, 2005-06 ve 2006-07 sezonlarında haftayı 9. sırada kapatırken, geçen sezon ise aldığı 4 beraberlik ve 5 yenilgi ile son sırada bulunuyordu. Mavi-beyazlılar, geçmiş sezonlardaki aynı dönemlere göre bu yıl en fazla gol atma (16) ve en az gol yeme (7) başarısını da gösterdi.



Süper Lig'deki ilk yılını 48 puanla 7. bitiren başkent ekibi, 2005-06 sezonunda 39 puanla 14, en fazla berabere kalan takım olma özelliğini taşıdığı 2006-07 sezonunda 47 puanla 8, geçen yıl ise 41 puanla 10. olmuştu.



Başkent ekibinin 4 yıllık lig geçmişinde ilk 9 haftalık ve sezon sonu performansı şöyle:





-İLK 9 HAFTA-





Sezon O G B M A Y P



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2004-05 9 3 3 3 14 15 12



2005-06 9 2 5 2 10 9 11



2006-07 9 2 6 1 12 10 12



2007-08 9 - 4 5 5 12 4



2008-09 9 6 1 2 16 7 19





-SEZON SONU-





Sezon O G B M A Y P



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2004-05 34 13 9 12 52 48 48



2005-06 34 9 12 13 44 51 39



2006-07 34 10 17 7 43 38 47



2007-08 34 10 11 13 35 38 41







