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Spor

Ankaraspor'un düşmesi Kartal'ı yaktı

PFDK tarafından bir alt lige düşürülen Ankaraspor'un durumu en çok Beşiktaş'ı etkileyecek. Nasıl mı?

17 Eylül 2009 03:00

PFDK tarafından bir alt lige düşürülen Ankaraspor'un durumu en çok Beşiktaş'ı etkileyecek. Nasıl mı? İşte cevabı...

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından bir alt lige düşürülen Ankaraspor'un durumu en çok Beşiktaş'ı etkileyecek. Başkent temsilcisi ile oynayacak ekipler o haftayı 'bay' geçerken, 3-0 da hükmen galip ilan edilecek.

Geride kalan haftada evindeki Kayserispor maçı ertelenen Ankaraspor, normal şartlarda bu hafta Denizlispor'a konuk olacaktı. Ancak bu noktada ilginç bir tesadüf ortaya çıktı. Beşiktaş'ın, fikstürde Mavi-Beyazlıları takip ettiği göze çarptı. Bu hafta Kayserispor'u ağırlayacak Kartal, olağan durumda bir sonraki hafta Ankaraspor'la dış sahada kozlarını paylaşacak ve Denizlispor'la İnönü'de karşılaşacaktı. Siyah-Beyazlılar, 34 haftalık maraton boyunca Ankaraspor'un bir önceki hafta oynadığı takımlarla mücadele edecek. Ankaraspor'un ligden düşürülmesi üzerine onunla karşılaşacak ekipler haftayı 'pas' geçerken Beşiktaş maçlarına ise dinlenmiş olarak çıkacak..

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