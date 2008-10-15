Ankaraspor'da puan hesapları



Süper Lig’de üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 10’a çıkaran Ankaraspor, 7. hafta konuk olacağı Kayserispor deplasmanında da puanla dönmek istiyor.



2008-2009 sezonuna istediği bir şekilde başlayamayan fakat 3. haftadan itibaren yükselişe geçen tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman’ın talebeleri, son 4 haftadır rakiplerine puan vermemek için uğraşıyor. 6. haftada zorlu rakibi Sivasspor’un yenilmezlik zırhını delmeyi başaran "leoparlar", bu hafta oynayacağı zorlu Kayserispor deplasmanından da eli boş dönmek istemiyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiren Ankaraspor, Kayserispor hazırlıklarını çift antrenmanla devam ettiriyor.



Kayserispor maçı için hazırlıklarını Batıkent Tesisleri’nde sürdüren mavi-beyazlı ekipte, Batak ve Senecky kendi ülkelerinin milli takımlarında; Özer Hurmacı Ümit Milli Takımında; Umut Sözen ise U-19 Milli Takımında bulunduğu için antrenmanlarda yer almadı. Öte yandan sakatlıkları devam eden Ömer Aysan ve Uğur Demirkol takımdan ayrı çalışmalarını devam ettirdi.



Kayseri deplasmanının oldukça zorlu geçeceğini belirten mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman oynayacakları maç ile ilgili olarak şunları söyledi: “Oldukça güçlü bir kadroya sahibiz fakat taşları tam anlamıyla yerine oturtamadık diye düşünüyorum. Bunlar ancak zamanla olacak şeyler. Son haftalarda aldığımız galibiyetler ve oyuncularımın sahada göstermiş olduğu mücadele açıkçası bazı taşların yerine oturduğunu kanıtlar nitelikte. Kayserispor maçının her iki takım için de zorlu olacağını ve mücadelenin bol, seyri iyi bir maç olacağını düşünüyorum dedi.



