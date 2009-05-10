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Spor

Ankaraspor'da Özer sevinci

10 Mayıs 2009 18:38


Beşiktaş maçında sakatlanan Özer'in eski sakatlığının nüksetmediği, kırık bölgesine yakın bir yerde kanama olduğu belirtildi.

Turkcell Süper Lig'de dünkü Beşiktaş ile yapılan maçta sakatlanan Ankarasporlu Özer'in durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Bilal'in yerine oyuna giren, ancak 18 dakika sonra sakatlanarak yerini Theo'ya bırakan Özer Hurmacı'nın eski sakatlığının nüksetmediği, ayağında kırık bölgesine yakın bir yerde kanama ve ödem oluştuğu açıklandı.

Kulüp doktoru Doç. Dr. Burak Kunduracıoğlu, yaptığı açıklamada, Özer'in tam iyileşmeden forma giydiği yönündeki eleştirilerin tamamen asılsız olduğunu ifade ederek, ''Ayağındaki sakatlığın yeniden nüksetmesi gibi bir durum söz konusu değil. Zaten ayağındaki kırık yüzde 100 iyileşmeden maça değil, idmana bile çıkmasına izin veremeyiz. Özer, 3 haftadır antrenmanlara katılıyor. Sakatlığı tamamen geçmişti. Dün oyundan çıkmasının nedeni, kırık bölgesine yakın bir yerde kanama ve ödem oluşması'' diye konuştu.

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