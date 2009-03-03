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Spor

Ankaraspor'da kaleci sıkıntısı

03 Mart 2009 02:00


Ankarasporlu kaleciler Stefan Senecky ve Ramazan Kurşunlu lig maçlarında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle takımlarını bu önemli karşılaşmada yalnız bıraktı.

Hacettepe maçında rakibine tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören ve Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan 2 maç ceza alan Senecky ile Gençlerbirliği maçında yedek kulübesinden hakeme küfür ederek kırmızı kartla oyun dışında kalan Ramazan Kurşunlu, Beşiktaş karşısında kadroya giremedi.

Teknik direktör Kocaman 2 kalecisinin yokluğunda Evren'e şans verirken, yedek kaleci olarak ise alt yapıdan Kürşat'ı kadroya aldı.

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