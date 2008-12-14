Ankaraspor zorlanmadı



Ligde zirve yarışı yapan Ankaraspor, 15. haftada evinde Denizlispor'u her iki yarıda Murat Tosun'un ayağından bulduğu gollerle 2-0 yendi.





Turkcell Süper Lig'de 15. hafta maçında Asas Yenikent Stadı'nda Ankaraspor, Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.



Ev sahibi Ankaraspor'da sakatlıkları süren Baki Mercimek, Ediz Bahtiyaroğlu, Neca ve Tita takımda yerlerini alamadı.



Ankaraspor ilk yarıda konuk Denizlispor'a göre daha önemli pozisyonlar bulurken, Denizlispor da hücumda tek forvet oynayan Lietava rakip defans arasında pek fazla etkili olamadı.



Ev sahibi Ankaraspor'da, 31. dakikada Özer'in pasında Murat Tosun topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-0 Ankaraspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Skor avantajıyla çıktığı ikinci yarıda da rahat bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 78'de yine Özer-Murat işbirliğiyle ikinci golü bularak sahadan 3 puanla ayrıldı.



3 maçlık kazanamama serisine geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında son vererek dikkatlari üzerine çeken başkent ekibi, puanını 29'a çıkararak zirve iddiasını sürdürdü.



Oynadığı son 5 maçta 4. yenilgisini alan konuk Denizlispor ise, bu sezon sadece 1 puan alabildiği deplasmandan 7. kez boynu bükük ayrılarak 14 puanda kaldı.



ANKARASPOR: 2 - DENİZLİSPOR: 0

Stat: Yenikent ASAŞ

Hakemler: Koray Gençerler, Serhan Malkoç, Bahtiyar Birinci

Ankaraspor: Senecky, Erhan Güven, Muhammet Hanefi, Batak, Uğur Demirkol, Özer, Hürriyet, Adem Koçak, Bilal, Murat Tosun, Mehmet Özdemir

Denizlispor: Cenk, Tomas Abraham, Kratochvil, Fatih Yiğen, Çağlar, Roberts, Emin Aladağ, Braga, Güray (Dk. 57 Caner Celep), Carlos Alberto, Lietava (Dk. 57 İzzet Akgül)

Goller: Dk. 31 ve Dk. 78 Murat Tosun (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Bilal (Ankaraspor), Dk. 21 Emin Aladağ, Dk. 22 Lietava (Denizlispor)



MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Çağlar'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, top üstten auta gitti.



27. dakikada Denizlispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Erhan Güven'in kafayla indirdiği topa Murat Tosun'un bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Cenk gole izin vermedi.



31. dakikada Özer'in ceza sahasına gönderdiği topu göğsüyle önüne indiren Murat Tosun, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



34. dakikada Mehmet Özdemir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Murat Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



43. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Braga'nın yerden vuruşunda, top kaleci Senecky'de kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Ankaraspor'un üstünlüğüyle bitti.

