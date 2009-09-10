Ankaraspor ve Ankaragücü Disiplin Kurulu'nda!

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, daha önce verdiği sürenin dolması üzerine Ankaraspor'un tedbirli, Ankaragücü'nün ise tedbirsiz olarak Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ankaraspor'a, haksız rekabet uyguladığı ve UEFA şartlarına uygun hareket etmediği gerekçesiyle 3 gün içerisinde şirketi satışa çıkarmalarını istemişti. Bugün ise o sürenin saat 17.00'de dolması üzerine Ankaraspor'un tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.

TFF Yönetim Kurulu, Ankaragücü için ise kongresinde yaşanan usülsüzlük nedeniyle kongresini yenilemesini istemişti. Ancak bu da Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılmayınca, başkent temsilcisinin tedbirsiz olarak Disiplin Kurulu'na sevk edildiği ifade edildi.

Öte yandan sürenin dolması nedeniyle tedbirsiz olarak Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ankaraspor'un, bu hafta oynayacağı Kayserispor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Bu arada Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun salı günü toplanacağı öğrenildi. Ankaraspor Kulübü'nün satışı salı gününe kadar gerçekleşmezse, başkent temsilcisinin ligden düşürülmesi konusunda karar alınacağı öğrenildi.