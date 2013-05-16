Ankaraspor A2 takımı kaza yaptı: 1 kişi öldü

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde dün akşam oynanan A2 Ligi Play-Off final karşılaşmasında, Gençlerbirliği'ni 5-2 yenerek şampiyon olan Ankaraspor'un malzemeci ve kulüp çalışanlarını taşıyan takım otobüsü, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi yakınlarında mermer yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, kulübün masörü 48 yaşındaki Sabri Sarıksız yaşamını yitirdi, kulüp teknik personeli ve taraftardan oluşan 17 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Antalya-Afyonkarahisar Karayolu'nun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen A2 Ligi Türkiye Şampiyonası finalinde, Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde dün akşam Fethiye Şehir Stadı'nda Ankaraspor ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan final karşılaşmasında, seri penaltı atışları sonucu Ankaraspor, Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kupa töreninin ardından Ankarasporlu futbolcular Fethiye'de kalırken, malzemeci, kulüp çalışanları ve taraftarları taşıyan ikinci takım otobüsü Ankara'ya gitmek için yola çıktı. Muammer Yıldız'ın kullandığı 06 DY 0458 plakalı otobüs, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi yakınlarında önünde seyreden Hüseyin Taşçı yönetimindeki 20 H 1224 plakalı mermer yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüs, refüje çarparak durdu.

Masör öldü

Kamyon şoförü Hüseyin Taşçı'nın yara almadan kurtulduğu kazada, otobüs şoförü Muammer Yıldız ile aralarında kulüben teknik çalışanları ve taraftarların da bulunduğu 17 kişi yaralandı, kulübün masörü Sabri Sarıksız ise yaşamını yitirdi.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından Afyonkarahisar'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Takımın U17 teknik sorumlusu Semih Tur'un kaza sırasında bacağının koptuğu belirtildi. 3 çocuk babası Sabri Sarıksız'ın cenazesi de incelemenin ardından morga gönderildi.

Kulüp yetkilileri, "A2 Ligi Play-Off final karşılaşmasında takıma destek vermek üzere gelmişlerdi. Otobüste altyapı hocalarımız ve altyapı personelimiz vardı. Maçı izledikten sonra Fethiye'den yola çıktılar. Takımın as futbolcuları ise Fethiye'de kalmıştı" dedi.

Gençlerbirliği'nden başsağlığı mesajı



"Fethiye’de oynanan Gençlerbirliği ile Ankaraspor A2 takımları arasındaki A2 Ligi final karşılaşmasını izlemeye giden Ankaraspor alt yapı antrenörleri ile personelini taşıyan otobüs, Ankara dönüş yolunda Afyonkarahisar mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada antrenörlerden Semih Tur’un bir bacağını yitirdiğini, alt yapı malzemecisi Sabri Sarıkız’ın ise vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaşamını yitiren Sarıkız’a Allah’tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı, yaralılara acil şifa ve Ankaraspor camiasına geçmiş olsun diliyoruz."