Ankaraspor PFDK'ya sevkedildi

Ankaraspor kulüp hisselerini devretmesi için 3 günlük süre verilen ve biçin tedbirli olarak PFDK'ya sevkedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından kulüp
hisselerini devretmesi için 3 günlük süre verilen ve bu sürede satış işlemi gerekçekleştirilmediği için tedbirli olarak PFDK'ya sevkedilen Ankaraspor'da, kulübün satışı için çalışmalar başladı.
Ankaraspor
Başkanı Ruhi Kurnaz, Ankarasporun geleceği açısından kulübün satışa
çıkarılması için satış kararı aldık. Biz de kulübün satılmasından
yanayız. Ankaraspor'u bu kaostan çıkarmak için çalışmalarımızı
başlattık. Ama burası bir şirket, hadi dediğiniz de satamıyorsunuz. Bir
kaç yerle görüşüyoruz. Tekliflerimizi götürdük ve cevap bekliyoru.
Futbol Federasyonu'ndan da anlayışlı olmasını ve bize biraz zaman
vermesini istiyoruz" dedi.