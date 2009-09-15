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Spor

Ankaraspor PFDK'ya sevkedildi

Ankaraspor kulüp hisselerini devretmesi için 3 günlük süre verilen ve biçin tedbirli olarak PFDK'ya sevkedildi.

15 Eylül 2009 03:00

Ankaraspor kulüp hisselerini devretmesi için 3 günlük süre verilen ve biçin tedbirli olarak PFDK'ya sevkedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından kulüp hisselerini devretmesi için 3 günlük süre verilen ve bu sürede satış işlemi gerekçekleştirilmediği için tedbirli olarak PFDK'ya sevkedilen Ankaraspor'da, kulübün satışı için çalışmalar başladı.

Ankaraspor Başkanı Ruhi Kurnaz, Ankarasporun geleceği açısından kulübün satışa çıkarılması için satış kararı aldık. Biz de kulübün satılmasından yanayız. Ankaraspor'u bu kaostan çıkarmak için çalışmalarımızı başlattık. Ama burası bir şirket, hadi dediğiniz de satamıyorsunuz. Bir kaç yerle görüşüyoruz. Tekliflerimizi götürdük ve cevap bekliyoru. Futbol Federasyonu'ndan da anlayışlı olmasını ve bize biraz zaman vermesini istiyoruz" dedi. 

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