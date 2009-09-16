Ankaraspor ligden düşürüldü!

Kurul'un Ankaragücü ile ilgili kararı

Melih Gökçek'ten sert tepki

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, uzun süredir tartışılan Ankaraspor-Ankaragücü ilişkisiyle ilgili nihai kararını verdi. Kurulun bugünkü toplantısının ardından Ankaraspor'un küme düşürüldüğü açıklandı.Disiplin Kurulu'nun açıklamasında, iki Ankara temsilcisi arasındaki ilişkinin, sportif rekabeti engelleyici, müsabakaların ve ligin dürüstlüğü ile kamuoyunun ligin dürüstlüğüne ilişkin algısını zedeleyecek nitelikte olduğu belirtildi.Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 18. ve 76. maddeleri ile kulüp tescil talimatı'nın 17. maddesine dayandırılan kararda, uluslararası kural ve kabullerde belirlenmiş ölçütlerin de dikkate alınarak, Ankaraspor'un bir alt lige düşürülmesine karar verildiği açıklandı. Kurul ayrıca Ankaraspor Başkanı Ruhi Kurnaz ile Ankaragücü Başkanı Ahmet Gökçek'e 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.Ankaragücü yönetimindeki 15 ismin de 3'er ay hak mahrumiyetiyle cezalandırıldırıldığı toplantının ardından yapılan açıklamada, Ankaragücü Kulübü hakkında ise herhangi bir yaptırımda bulunulmayacağı ifade edildi.Futbol Federasyonu'nun Ankaraspor'un ligde oynadığı maçları ve bundan sonraki maçlarını tamamen yok sayması bekleniyor.Öte yandan alınan kararın ardından Ankaraspor'da teknik adam ve futbolcuların durumu kafalarda soru işareti bıraktı. Alınan kararlar Ankaraspor forması giyen futbolcular bir sezon oynamama sorunu ile karşı karşıya kalırken, federasyonun bu futbolculara transfer için ek süre verebileceği belirtildi. Akıllara gelen diğer bir soru da, Ankaraspor Teknik Direktörü Jurgen Röber'in durumu. Bilindiği gibi yabancı teknik direktörler 1. Lig' de görev alamıyorlar. Bu durumda teknik dirktör için de tazminat yolu açılıyor."Ankaragücü Kulübü hakkında; aynı ligde mücadele ettiği Ankaraspor ile arasındaki ilişkinin sportif rekabeti engelleyici ve TFF Statüsü'nün 18. ve 76. maddeleri ile Kulüp Tescil Talimatı'nın 17. maddesine aykırı olmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de; aynı ligde yer alan iki kulüp arasındaki ilişkinin sportif rekabeti engelleyici nitelikte olduğu durumlarda, ulusal kurallar ile uluslararası kural ve kabuller uyarınca bir kulübün bir alt lige düşürülmüş olması, norm ile amaçlanan sonuçların meydana gelmesi açısından yeterli bulunduğundan, konuyla ilgili uluslararası kural ve kabullerde belirlenmiş olan ölçütler dikkate alınarak takdiren Ankaraspor'un bir alt lige düşürülmesi yönünde karar verildiğinden, anılan kulüp hakkında ceza tayinine yer olmadığına, Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Elibol, Tekin İpek, Faruk Kalyoncu, Hüseyin Arslan, Nadir Koç, Mustafa Akan, Necdet Kuzu, Mehmet Nükte, Yavuz Bulut, Avni Kavlak, Ayhan Atalay, Ekrem Sarısu, Levent Çamur, Hüseyin Kocabıyık ve Mehmet Ercan'ın, yöneticisi oldukları Ankaragücü Kulübü'nün aynı ligde mücadele ettiği Ankaraspor ile arasındaki sportif rekabeti engelleyici ilişki ve TFF Statüsü'nün 18. ve 76. maddeleri ile Kulüp Tescil Talimatı'nın 17. maddesine aykırı eylemlerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 45/1. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmalarına karar verildi."Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, Ankaraspor'un bir alt lige düşürülmesiyle ilgili kararını değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankaraspor Kulübü Onursal Başkanı Melih Gökçek, "Önce kendi şaibelerini temizlesinler" dedi.Melih Gökçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bundan önce mevcut federasyon zamanında da benzer durumların yaşandığını, ancak tüm bu olanlara ses çıkarılmadığını belirterek, şunları kaydetti:"Aynı durum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Fenerbahçe ile arasında olan ilişki için de aynı. Hacettepe-Gençlerbirliği ilişkisine neden ses çıkarılmadı? İsim değişikliğine izin verilmediği bir ortamda Göztepe-Aliağa Belediyesi olayına neden müsaade edildi? Altay'ın 9 oyuncusunu oynatmadığı maç sonrasında Kayseri Erciyesspor ligde kalırken, Sakaryaspor ligden düştü. Bu konuda neden soruşturma açılmadı? Bursaspor'un formasında bir gazoz firmasının reklamı var. Bu firma da Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kızıl'a ait. Yani Kızıl, bir takımın sponsorluğunu yapıyor. Bunlara neden sessiz kalınıyor. Futbol Federasyonu'nun 2 dönem önceki seçiminin intikamı benden alınıyor."Alınan bu kararda asıl hedefin kendisi olduğunu savunan Gökçek, şöyle devam etti: "Melih Gökçek'in oğlu başkan oldu diye maç satılacakmış gibi gösteriliyor. Federasyonun, bana karşı anlamadığım bir düşmanlığı var. Benim anlamadığım noktalardan biri de Kulüpler Birliği'nin bu olaya sessiz kalmasıdır. Bu da enteresan. Biz, FIFA'nın kurallarına aykırı hiçbir şey yapmadık. İşin çivisi çıktı. Ben yaptım oldu mantığıyla hareket ediyorlar. Federasyon, yapılanların hesabını hukuki boyutlarda ve FIFA nezdinde verecek. Hukuki açıdan ve FIFA nezdinde bunun hesabını verecekler ve pişman olacaklar. Ödeyecekleri tazminat cezaları federasyonun da sonu olacak. Onlarca davanın sonunda da federasyonun verdiği bu zarar Türk sporuna olur. Ankaraspor, en fazla 1 yıl bekler ve sonra yeniden bu lige gelir. Federasyonun kendi atadığı PFDK'dan başka bir karar beklenemezdi."