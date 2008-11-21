Ankaraspor ile 9. kez



Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında yarın Ankaraspor ile Galatasaray lig tarihinde 9. kez puan mücadelesi yapacak.



Galatasaray ile Ankaraspor, Turkcell Süper Lig'de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 8 maçtan 6'sını Galatasaray kazandı, 2 maç berabere sonuçlandı ve Ankaraspor henüz galibiyet alamadı.



Galatasaray, Ankaraspor'a geride kalan 8 maçta toplam 16 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.



İki ekip arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Sezon Maç Sonuç

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2004-05 Ankaraspor-G.Saray 0 – 2

G.Saray-Ankaraspor 4 – 2

2005-06 Ankaraspor-Galatasaray 1 – 2

Galatasaray-Ankaraspor 4 – 0

2006-07 Ankaraspor-Galatasaray 1 – 1

Galatasaray-Ankaraspor 2 - 0 (Seyircisiz)

2007-08 Galatasaray-Ankaraspor 0 - 0 (Seyircisiz)

Ankaraspor-Galatasaray 0 - 1

