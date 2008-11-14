Ankaraspor ile 9. kez



Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Ankaraspor ile yarın 9. kez karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, başkent ekibiyle ligde bugüne kadar yaptıkları 8 maçtan 5'ini kazanırken, 1'ini yitirdi, 2'sinde de berabere kaldı.



Fenerbahçe'nin toplam 15 golüne, başkent ekibi 10 golle yanıt verdi.



İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 4 maçtan 3'ünü Fenerbahçe kazandı, 1'i berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe ile Ankaraspor arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:





Sezon Maç Sonuç

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2004-2005 F.Bahçe-B.Şehir Belediyesi Ankaraspor 1 - 0



B.Şehir Belediyesi Ankaraspor-F.Bahçe 0 - 1



2005-2006 Fenerbahçe-Ankaraspor 2 - 1



Ankaraspor-Fenerbahçe 2 - 1



2006-2007 Ankaraspor-Fenerbahçe 2 - 2



Fenerbahçe-Ankaraspor 2 - 1



2007-2008 Fenerbahçe-Ankaraspor 4 - 2



Ankaraspor-Fenerbahçe 2 - 2



