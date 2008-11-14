Ankaraspor ile 9. kez

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Ankaraspor ile yarın 9. kez karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, başkent ekibiyle ligde bugüne kadar yaptıkları 8 maçtan 5'ini kazanırken, 1'ini yitirdi, 2'sinde de berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin toplam 15 golüne, başkent ekibi 10 golle yanıt verdi.
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 4 maçtan 3'ünü Fenerbahçe kazandı, 1'i berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe ile Ankaraspor arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
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2004-2005 F.Bahçe-B.Şehir Belediyesi Ankaraspor 1 - 0
B.Şehir Belediyesi Ankaraspor-F.Bahçe 0 - 1
2005-2006 Fenerbahçe-Ankaraspor 2 - 1
Ankaraspor-Fenerbahçe 2 - 1
2006-2007 Ankaraspor-Fenerbahçe 2 - 2
Fenerbahçe-Ankaraspor 2 - 1
2007-2008 Fenerbahçe-Ankaraspor 4 - 2
Ankaraspor-Fenerbahçe 2 - 2