Ankaraspor iddialı





Beşiktaş'ın yarı finaldeki rakibi Ankaraspor'un basın sözcüsü Cenk Karayel ise iddialı konuşarak kupayı alacaklarını söyledi.



Yarı finale gelene kadar kupayı alacaklarına inandıklarını ifade eden Karayel, şöyle konuştu:



"Bu kupa bizim olacak, buna inanıyorum. Bunu başaracak güce sahibiz. Güzel futbol oynamaya devam edeceğiz. Personelimizden, başkanımıza kadar hepimiz buna inanıyoruz. Kupayı, kaptanımız Hürriyet'in kaldıracağına inanıyorum. Bunun için yoğunlaştık. Kurada kimin çıkacağı önemli değildi. Önümüzde 270 dakika var, inşallah kupayız kazanırız."

