Ankaraspor hukuka başvuracak

Ankaraspor Başkanı Kurnaz,Federasyon'un displine gönderilmeleriyle ilgili "Hukukçularımız ilgilenecek.Bundan sonra yorum yapmayacağız'' dedi.
Ruhi
Kurnaz, yaptığı açıklamada, Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmeleriyle ilgili
olarak, ''Konuyla hukukçularımız ilgilenmektedir. Şimdilik konuyu
hukukçulara devrettik. Hukukçularımız gerekli işlemleri yapacak. Bu
süreçten sonra yorum yapmayacağız'' dedi.
Türkiye
Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından Ankaragücü ve Ankaraspor
kulüplerine verilen 3 günlük sürenin bitmesini takiben, söz konusu
kulüpler TFF Hukuk Kurulu tarafından Futbol Disiplin Talimatı hükümleri
gereğince Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
Kayserispor cephesi
Kayserispor
Basın Sözcüsü Yücel Şahin ise, Ankaraspor ile yapacakları maçın iptal
edilmesine üzüldüklerin belirterek, ''Ankaraspor maçına çok iyi
hazırlanmıştık, bu maçın oynanmasını isterdik'' dedi.
Yücel
Şahin, maçın, Futbol Federasyonu tarafından iptal edilmesini, ''Milli
maç nedeniyle verilen arayı çok iyi değerlendirip, Ankaraspor maçına 3
puan almak için hazırlanmıştık. Bu maçın oynanmasını isterdik. Futbol
Federasyonu'nun verdiği karara saygılıyız. Futbolcularımız, maçın iptal
edilmesi kararından sonra antrenmanlarına devam edecek ve Beşiktaş
maçının hazırlıklarına başlayacağız'' şeklinde değerlendirdi.
Şahin,
çok az sayıda taraftarın bilet aldığını da ifade ederek, ''Bilet alan
taraftarlarımızı mağdur etmeyiz. Ya biletlerin ücretini iade ederiz ya
da bundan sonraki maçın biletiyle değiştiririz'' diye konuştu.