T24 LogoT24 Logo
Spor

Ankaraspor hukuka başvuracak

Ankaraspor Başkanı,Federasyon'un displine gönderilmeleriyle ilgili "Hukukçularımız ilgilenecek.Bir daha yorum yapmayacağız'' dedi.

11 Eylül 2009 03:00

Ankaraspor Başkanı Kurnaz,Federasyon'un displine gönderilmeleriyle ilgili "Hukukçularımız ilgilenecek.Bundan sonra yorum yapmayacağız'' dedi.

Ruhi Kurnaz, yaptığı açıklamada, Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmeleriyle ilgili olarak, ''Konuyla hukukçularımız ilgilenmektedir. Şimdilik konuyu hukukçulara devrettik. Hukukçularımız gerekli işlemleri yapacak. Bu süreçten sonra yorum yapmayacağız'' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından Ankaragücü ve Ankaraspor kulüplerine verilen 3 günlük sürenin bitmesini takiben, söz konusu kulüpler TFF Hukuk Kurulu tarafından Futbol Disiplin Talimatı hükümleri gereğince Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kayserispor cephesi


Kayserispor Basın Sözcüsü Yücel Şahin ise, Ankaraspor ile yapacakları maçın iptal edilmesine üzüldüklerin belirterek, ''Ankaraspor maçına çok iyi hazırlanmıştık, bu maçın oynanmasını isterdik'' dedi.

Yücel Şahin, maçın, Futbol Federasyonu tarafından iptal edilmesini, ''Milli maç nedeniyle verilen arayı çok iyi değerlendirip, Ankaraspor maçına 3 puan almak için hazırlanmıştık. Bu maçın oynanmasını isterdik. Futbol Federasyonu'nun verdiği karara saygılıyız. Futbolcularımız, maçın iptal edilmesi kararından sonra antrenmanlarına devam edecek ve Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacağız'' şeklinde değerlendirdi.

Şahin, çok az sayıda taraftarın bilet aldığını da ifade ederek, ''Bilet alan taraftarlarımızı mağdur etmeyiz. Ya biletlerin ücretini iade ederiz ya da bundan sonraki maçın biletiyle değiştiririz'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24