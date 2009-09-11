Ankaraspor hukuka başvuracak

Ruhi Kurnaz, yaptığı açıklamada, Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmeleriyle ilgili olarak, ''Konuyla hukukçularımız ilgilenmektedir. Şimdilik konuyu hukukçulara devrettik. Hukukçularımız gerekli işlemleri yapacak. Bu süreçten sonra yorum yapmayacağız'' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından Ankaragücü ve Ankaraspor kulüplerine verilen 3 günlük sürenin bitmesini takiben, söz konusu kulüpler TFF Hukuk Kurulu tarafından Futbol Disiplin Talimatı hükümleri gereğince Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kayserispor cephesi



Kayserispor Basın Sözcüsü Yücel Şahin ise, Ankaraspor ile yapacakları maçın iptal edilmesine üzüldüklerin belirterek, ''Ankaraspor maçına çok iyi hazırlanmıştık, bu maçın oynanmasını isterdik'' dedi.

Yücel Şahin, maçın, Futbol Federasyonu tarafından iptal edilmesini, ''Milli maç nedeniyle verilen arayı çok iyi değerlendirip, Ankaraspor maçına 3 puan almak için hazırlanmıştık. Bu maçın oynanmasını isterdik. Futbol Federasyonu'nun verdiği karara saygılıyız. Futbolcularımız, maçın iptal edilmesi kararından sonra antrenmanlarına devam edecek ve Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacağız'' şeklinde değerlendirdi.

Şahin, çok az sayıda taraftarın bilet aldığını da ifade ederek, ''Bilet alan taraftarlarımızı mağdur etmeyiz. Ya biletlerin ücretini iade ederiz ya da bundan sonraki maçın biletiyle değiştiririz'' diye konuştu.