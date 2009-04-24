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Spor

Ankaraspor, G.Saray'a meydan okudu

24 Nisan 2009 14:20




Turkcell Süper Lig'in 29. haftasında Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Ankaraspor, maçın hazırlıklarını sürdürürken, cezası biten ve Fortis Türkiye Kupası maçında Beşiktaş'a gol atan Meye, "İstanbul'dan istediğimiz sonuçla döneceğiz'' dedi.


Fenerbahçe maçında elde edilen galibiyetten sonra tekrar güven kazandıklarını ifade eden Ankaraspor'un 22 yaşındaki Gabon uyruklu forvet oyuncusu Roguy Meye, ''Güven açısından çok önemli bir maçtı. Bunu Beşiktaş maçına da yansıttık. İnanıyorum ki performansımız bu şekilde devam edecek. Biz çok iyi bir takımız. İyi bir arkadaşlık oluştuğuna inanıyorum takım içerisinde. Bu da benim saha içerisindeki performansımı olumlu yönde etkiliyor ve daha aktif olmamı sağlıyor. Galatasaray maçında da aynı ruhu sahaya yansıtarak, İstanbul'dan istediğimiz sonuçla döneceğiz" diye konuştu.

Cezalı futbolcunun bulunmadığı Ankaraspor'da Bilal, Özer ve Muhammet Hanifi sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Radoslav Batak ve Uğur'un durumu ise maç günü belli olacak.

Ankaraspor, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Stefan Senecky, Ediz, Baki, Erhan Güven, Umut Sözen, Ramazan Kahya, Hürriyet, Adem Koçak, Mehmet Çakır, Theo Weeks, Roguy Meye




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