Ankaraspor farka gitti

Süper Lig'in 4. haftasında evinde geçtiğimiz haftanın flaş takımı Hacettepe ile karşılaşan mavi-beyazlılar, sonuca ilk yarıda attığı gollerle gitti.Yenikent'te oynanan maça çok hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk 15 dakikada Mehmet Çakır'ın golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Gollerin moraliyle rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Aykut Kocaman'ın talebeleri, 38. dakikada Neca ve 42. dakikada Özer'in golleriyle devreyi 4-0 önde kapadı.İkinci yarıda savunmada kalan Ankaraspor, yakaladığı kontrataklarda farkı artıramadı ve 90 dakika sonunda 3 puanı 4-0'lık sonuçla aldı.Ankaraspor üst üste aldığı 2 galibiyetle puanını 6'ya çıkarırken, Hacettepe ise 4 puanda kaldı.Stat: Yenikent ASAŞHakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet MetinAnkaraspor: Senecky xx, Erhan Güven xxx, Muhammed Hanifi xx, Batak xx (Dk. 71 Risp xx), Eren xxx, Özer xxx, Theo xx, Hürriyet xxx, Neca xxx (Dk. 66 Adem Koçak xx), Mehmet Çakır xxx (Dk. 86 Bilal ?), Murat Tosun xxHacettepe: Recep Biler x (Dk. 46 Ulaş xx), Orhan Şam x, Azmy x, Teli x, Murat Kalkan x, Serkan Atak x (Dk. 21 Zoko x), Kadir Bekmezci x, Tozo x, Lika x (Dk. 62 Sukaj xx), Sandro x, İbrahim Şahin xGoller: Dk. 4 ve 16 Mehmet Çakır, Dk. 38 Neca, Dk. 42 Özer (Ankaraspor)Sarı Kartlar: Dk. 37 Tozo, Dk. 41 İbrahim Şahin, Dk. 45 Lika (Hacettepe)4. dakikada Theo Weeks'in ceza alanına gönderdiği topa savunmada ayağı kayan Orhan Şam müdahale edemedi. Uygun durumda meşin yuvarlağı kontrol eden Mehmet Çakır, topu kaleci Recep Biler'in yanından ağlara gönderdi: 1-0.16. dakikada Özer'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, kaleci Recep Biler'in elinden kaçırdığı topu şık bir vuruşla tamamlayan Mehmet Çakır, kendisinin ve takımının 2. golünü attı: 2-0.22. dakikada sağ taraftan Özer'in ceza alanına ortaladığı topa Batak kafayla vurdu. Murat Kalkan, son anda çizgi üzerinden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.30. dakikada Lika'nın ceza alanı içinden verdiği pasla buluşan Sandro'nun vuruşunda, top üstten auta çıktı.38. dakikada topla ceza alanına giren Mehmet Çakır'ın vuruşunda, kaleci Recep Biler'den dönen meşin yuvarlağı Neca düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-0.42. dakikada Eren'in sol taraftan ortaladığı topu arka direkteki Özer, kafa vuruşuyla Hacettepe ağlarına gönderdi: 4-0.Karşılaşmanın ilk yarısı, Ankaraspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.55. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan İbrahim'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.64. dakikada Zoko'nun pasıyla hareketlenen Sukaj'ın ceza alanı içinden sert şutunda, top yan direkten döndü.70. dakikada Murat Kalkan'ın ceza alanına ortaladığı topu Teli altıpas üzerine çıkardı. Zoko'nun uygun durumdaki kafa vuruşunda, kaleci Senecky meşin yuvarlağı kontrol etti.Kalan dakikalar da gol getirmedi ve Ankaraspor, karşılaşmayı 4-0 kazandı.