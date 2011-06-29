-ANKARASPOR BİRİNCİ LİGDE ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, daha önce üyeliği askıya alınan Ankaraspor yeniden üyeliğe kabul edildi. Bu kararla başkent kulübü gelecek sezon Bank Asya Birinci Lig'de mücadele etme hakkını kazandı. TFF genel kurulunda, gündemde yer alan Ankaraspor'un yeniden üyeliğe kabul edilmesiyle ilgili madde, tartışmalara neden oldu. Daha önce üyeliği askıya alınan Ankaraspor Kulübü'nün avukatı Mehmet Ali Alan, genel kurulda yaptığı konuşmada, takımlarına büyük haksızlık yapıldığını ve çok mağdur olduklarını belirterek, yeniden Bank Asya 1. Lig'de mücadele etmek istediklerini söyledi. Kanunsuz olarak yapıldığını iddia ettiği üyeliğin askıya alınmasıyla ilgili görüşlerini açıklayan Alan, delegelerden bu kararın kaldırılması yönünde oy kullanmalarını istedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankaraspor Kulübü Onursal Başkanı Melih Gökçek ise konuşmasında, Mahmut Özgener başkanlığındaki TFF yönetimini suçlayarak, ''Bu federasyon dönemi, futbol için bir felaket dönemi olmuştur. Türk futbolu Mahmut Özgener'den kurtuldu. Ankaraspor aleyhinde alınan kararların tümü, hukuka aykırı olarak alınmıştır. Çünkü Ankaraspor konumunda birçok örnek vardır. Delegelerin Ankaraspor lehine oy kullanmalarını bekliyorum'' diye konuştu. Daha sonra oylamanın gizli yapılması için 43 delegenin imzaladığı önergeye, Ankaraspor yetkilileri itiraz ederek, önergenin salt çoğunlukla ve 121 delegenin imzasıyla verilmesi gerektiğini divana iletti. Bunun üzerine divan kurulu, yaklaşık 20 dakika genel kurula ara vererek, konuyu tartıştı. Bu arada Ankaraspor Kulübü Onursal Başkanı Melih Gökçek, Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve TFF başkan adayı Mehmet Ali Aydınlar, biraraya gelerek genel kurulun yapıldığı salonun hemen yanında bulunan mutfakta, kısa bir toplantı yaparak konuyu değerlendirdiler. Verilen aradan sonra başlayan genel kurulda söz alan Aziz Yıldırım, genel kurulda yaratılan duruma üzüldüklerini ve yaşatılan ortamdan dolayı rahatsız olduklarını ifade ederek, ''Yaşanan tartışmalar buranın birleştirici özelliğini ortadan kaldırıyor. Bugün burada bir beyaz sayfa açalım ve Ankaraspor'un askıya alınan üyeliğinin devamını sağlayalım'' diye konuştu. Yıldırım'ın konuşmasının ardından yapılan oylamada ise Ankaraspor'un askıya alınan üyeliği, oyçokluğuyla kaldırıldı. Bu kararla, başkent temsilcisi yeniden Bank Asya 1. Lig'de mücadele etme hakkını da elde etti.