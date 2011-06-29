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Spor

Ankaraspor Bank Asya 1. Lige geri döndü

TFF Genel Kurul toplantısında Ankaraspor'a af çıktı! Ankaraspor önümüzdeki sezon Bank Asya 1. Lig'de mücadele edecek!

29 Haziran 2011 03:00

T24 - TFF Genel Kurul toplantısında Ankaraspor'a af çıktı! Ankaraspor önümüzdeki sezon Bank Asya 1. Lig'de mücadele edecek! Daha önce üyeliği askıya alınan Ankaraspor'unüyelikten ihracıyla ilgili oylamadan ret kararı çıktı.

Böylece Ankaraspor, TFF üyeliğinden ihraç edilmekten kurtuldu.


Bank Asya 1. LİG 19 takım oldu!

Alınan bu kararla birlikte Ankaraspor önümüzdeki sezon Bank Asya 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Böylece Bans Asya 1. Lig'de gelecek sezon yer alacak takım sayısı da 19'a çıktı.

Takım sayısının 19'a çıkmasıyla Bank Asya 1. Lig'de hafta sayısı da 34'den 36'ya yükseldi.

Ayrıca TFF'nin 18'i geçen takım sayısını bir sonraki sezon 18'e eşitlenmesi için bu sezon ligden 4 takım düşmesi ya da Spor Toto Süper Lig'den Bank Asya 1. Lig'e 3 yerine 2 takım düşmesi yönünde karar alması bekleniyor.



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