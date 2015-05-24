Ankara'nın 'zombi'leri uyuşturucuya karşı yürüdü

Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi, uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek için zombi makyajlarıyla kostümlü bir yürüyüş düzenledi.

Toros Sokak’ta toplanan öğrenciler makyaj malzemeleriyle yüzlerini boyayarak zombi kılığına girdi. Üniversiteli zombiler, yürüyüş sırasında dile gelerek, “Uyuşturucu kullanma, zombi olma” şeklinde slogan attı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne yürüyen gençler, burada basın açıklaması yaptı. Yapılan yürüyüşün gençler arasında kullanımı artan uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek amacını taşıdığı belirtilerek, bu yürüyüşün ilerleyen yıllarda Ankara’daki tüm üniversitelerin öğrenci konseyleriyle ortaklaşa yapılacağı açıklandı.