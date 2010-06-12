Ankara'nın yeni logosuna kedi girecek

T24 -

3’te 2 tartışması

Referandum sinyali

Meclis’te “Küstah kedi tartışması”

Mahkeme kararıyla iptal edilen Atakuleli-camili amblemin ardından bir amblem çalışmasına girmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Gülen Ankara Kedisi temasını bazı yerlerde kullandık ve halkın büyük beğenisi kazandı. Bunu logo olarak kullanacağız, bu bir amblem değil logodur” dedi.Logonun, “Ankara’nın tanıtım logosu” olarak kullanılmasına ilişkin Gökçek’in kendi imzasıyla hazırladığı önerge oybirliği ile İsimlendirme Komisyonu’na havale edildi. Gökçek yeni logoyla ilgili şunları söyledi: “Bu konuda çok olumlu tepkiler aldık ve bu logonun Ankara’nın tanıtım logosu olarak kabul edilmesini Büyükşehir Belediye Meclisi’ne teklif etmeye karar verdik. Yeni tanıtım logomuzda dünya çapında bir üne sahip ve Türkiye’nin nadir uluslararası marka değerlerinden biri olan Ankara kedisinin kendine has mavi ve kehribar sarısı gözlerini, şehrimizin genç ve dinamik nüfusunu temsil eden bir yazı stilini ve Türk misafirperverliğini simgelemesi açısından da tebesümmü kullanmayı unutmadık.”CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Çatak bu kararın kanunlara aykırı olduğunu iddia ederek, “Sayın Başkan kanunda yer alan amblem flama ve benzerleri tanımındaki benzerleri arasına logoyu da koyuyor. Bu yanlıştır. Burada bir değişiklik yapılmaktadır. Bunun için de Meclis’in üçte iki çoğunluğu gerekmektedir. Burada adı amblem değil de logo olarak yargı kararı dolanılmak isteniyor. Hükümüzsüz kılınmak isteniyor. Yapılan iş kanuna aykırıdır” dedi.MHP Grup Başkanvekili Hamit Tosun da logonun parti gruplarına getirilmeden Meclis’e sunulmasını eleştirerek, “Bu kararın bir daha görüşülmesi için komisyona gönderildikten sonra Meclis’e tekrar getirilmesini istiyoruz” dedi. Logonun özellikle festivallerde ve çocuklara sempatik gelecek bir figür olduğu için çocuklara yönelik etkinliklerde kullanılacağını vurgulayan Başkan Gökçek, muhalefet üyelerinin “Logo değişikliği tam üye sayısının 3’te 2 çoğunluğunu gerektirir” eleştirileri üzerine de şunları söyledi:“Yaşar Çatak’ın avukat olmasına rağmen konuyu böyle değerlendirmesini hayretle karşılıyorum. Şimdi biz amblem mi değiştiriyoruz? Amblemi değiştirmemiz için ortada bir amblem olur. Alır onun yerine bir başkasını koyarız. Amblemi mahkeme ortadan kaldırmış. Ondan sonra biz amblem getirdiğimiz zaman 3’te 2 çoğunluk mu? Hayır. Amblemi ben keyfimden kaldırmadım ki. Bu nedenle buradaki salt çoğunluk kafi. İkincisi, amblemle logoyu niye birbirine karıştırıyorsunuz. Ankara’nın bir amblemi, bir logosu, bir flaması, olur. Ayrı ayrı şeyler bunlar. Hepsi olur. Her biri için 3’te 2 çoğunluk mu arayacağız. Böyle bir mantık var mı?”Tartışmalar yaşanırken MHP’li Mehmet Yıldız’ın, “Ankara’yı temsil edecek bu amblem halkı yakından ilgilendiriyor. Bunu halka sormakta yarar var. Referandum yapalım” teklifine olumlu yaklaşan Gökçek, “Sorabiliriz” dedi.Yeni logodaki Ankara Kedisi Meclis’te tuhaf bir tartışma yarattı. CHP’li İsa Hayırlı’nın, “Ben tabiat bilgisi öğretmeniyim. Ankara Kedisini hiç böyle görmedim. Gözleri böyle değildir. Bu Van kedisidir, Vanlılara ayıp. Logodaki hayvan olan kedi küstahtır, keçi olabilirdi. Ayrıca logodaki Ankara kelimesi küçük harfle yazılmıştır. Bu düzeltilsin” demesiyle şu ilginç diyalog yaşandı:Kediler küstahmış, hayvanseverlere duyrulur. Anlamak mümkün değil.Türk örf ve adetlerine göre bakarsanız böyle bir anlayış vardır. Kedi küstah, köpek sadıktır.Soruma cevap verin kediler küstah mı?Hayvanseverlerle bizim sorunumuz oldu. Bizim kedi barınağımız da var köpek barınağımızda. Siz de bir barınak açın.Yani kedileri sevmiyor musunuz?Kediler küstahtır, biz küstahları sevmeyiz.Bak Fazıl Bey sevmezmiş kedileri. Battınız çıkamıyorsunuz.