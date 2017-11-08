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Ankara'nın yeni belediye başkanı tüm bürokratların ve genel müdürlerin istifasını istedi

Belediyede ayrıca Genel Sekreter Asım Balcı’nın da istifası alındı

08 Kasım 2017 03:37

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Melih Gökçek'in ardından yerine gelen Mustafa Tuna belediyedeki tüm bürokratların ve genel müdürlerin istifasını istediği öne sürüldü.

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre, Melih Gökçek’in istifasının ardından yapılan seçimle Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna çalışmalarına hızlı başladı.

Tuna, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan tüm genel müdür ve bürokratların istifalarını istedi.

EGO ve ASKİ genel müdürlükleriyle genel sekreter yardımcılıkları, daire başkanlıkları gibi tüm üst kademenin istifalarının Genel Sekreter Asım Balcı aracılığıyla istediği öğrenildi.

Belediyede ayrıca Genel Sekreter Asım Balcı’nın da istifası alındı.

İki dönemdir Sincan Belediye Başkanı olarak görev yapan Mustafa Tuna bugün Sincan Belediyesi’ndeki çalışanlarla vedalaştı. Tuna belediyeden daha önce Melih Gökçek’in kullandığı 06 ABB 01 plakalı Mercedes makam aracılığıyla ayrıldı.

 

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