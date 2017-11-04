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Ankara'nın yeni belediye başkanı, pazartesi günü belli olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 6 Kasım Pazartesi günü toplanacak

04 Kasım 2017 23:22

Ankara Valiliği’nden, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, yeni belediye başkanını seçmek üzere 6 Kasım Pazartesi günü toplanacağı bildirildi.

Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada, Melih Gökçek'in 28 Ekim'de valilik makamına sunduğu dilekçe ile belediye başkanlığı görevinden istifa ettiği hatırlatıldı. Açıklamada, yeni belediye başkanının seçilmesi için sürecin başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, yeni belediye başkanını seçmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda 6 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te toplanması valilik makamınca uygun görülmüştür."

 

 

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