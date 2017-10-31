Ankara'nın yeni belediye başkanı 6 Kasım'da seçilecek

Melih Gökçek'in istifası sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 6 Kasım'da toplanacak.

Ankara'da 23 yıllık Melih Gökçek dönemi geçtiğimiz cumartesi sona ermişti.

Yeni başkanın belirlenmesinde ilk 2 oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı seçilecek. Oyların eşitliği durumunda ise kura çekilecek.



Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresiyle sınırlı olacak.



Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 140 üyesi bulunuyor.