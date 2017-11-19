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Ankara'nın yeni başkanı, Gökçek'in projesini 'israf' diyerek iptal etti

Kanal Ankara'nın ihalesi, 89 milyon liraya yapılmıştı

19 Kasım 2017 16:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, selefi Melih Gökçek'in “Ankara’nın ‘Boğaz‘ı olacak” sloganıyla duyurduğu "Kanal Ankara" projesini, "israf" gerekçesiyle iptal etti. 

Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine 23 yıldır sürdürdüğü belediye başkanlığı görevinden istifa etmiş; yerine gelen Mustafa Tuna ise, Gökçek ile özleşleşen "fışkiye"yi belediye binasının önünden kaldırtmış; yönetimin istifasını istemişti. 

89 milyon liraya ihalesi yapılmıştı

İmrahor Viyadüğü ile Eymir Gölü Havzası arasındaki yaklaşık 9,5 kilometrelik hat ve 290 hektar alanda yapılacak projede, yapay nehir ve göletler, su kanalı, rekreasyon alanları, atölyeler ve ponny park bulunuyordu. Proje içinde müze, ibadethane, spor-ticaret alanları, restoranlar da yer alacaktı.

Projenin ihalesi 13 Ekim’de yapılmıştı. İhaleyi 89 milyon lirayla İncekaya İnşaat ve Enam İnşaat Ortaklığı kazanmıştı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre ihale iptal kararında şu ifadeler yer aldı: 

“İhale; görevli belediye başkanının istifayla boşalması ve yerine yeni seçilen belediye başkanının ilke olarak harcamaların etkin, verimli ve kamu kaynağı israfına yol açmayacak şekilde kullanılması esas alınarak bu ihale kapsamında yapılacak harcamaların da, daha öncelikli ve elzem projelere harcanması için iptal edilmiştir.”

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