Ankara'nın vize gafleti mi?

Avrupa Parlamentosu’ndaki Türk kökenli Alman milletvekili Vural Öger’in AB Komisyonu’na yönelttiği soru önergesi, Türkiye’nin AB nezdinde vize kolaylığı için hiç girişimde bulunmadığını ortaya koydu.



AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Olli Rehn, "Vize Kolaylığı Antlaşması müzakereleri için Türk hükümetinden hiç niyet beyanı almadık" dedi.



'Vizeyle kimse ilgilenmemiş' (Mehmet Y. Yılmaz - Hürriyet)

AVRUPA Birliği (AB) resmen, Türkiye’nin bugüne kadar, Türk vatandaşlarına vize uygulamalarının kolaylaştırılmasına yönelik hiç bir talebi olmadığını açıkladı.



AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Olli Rehn, "Türkiye’deki geniş kesimlere vize muafiyeti getirecek olan Vize Kolaylığı Antlaşması müzakerelerinin başlatılması için Türk hükümetinden herhangi bir niyet beyanı almadık" dedi.

Öger sordu

Avrupa Parlamentosu’ndaki Türk kökenli Alman milletvekili Vural Öger’in, AB Komisyonu’nun yanıtlaması için yönelttiği soru önergesine, bizzat Rehn’in verdiği cevap, vize konusunda Türk hükümetinin Brüksel nezdinde herhangi bir çaba göstermediğini ortaya koydu.



Öger, AB’nin Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek ve Arnavutluk gibi ülkelerle vizelerin kolaylaştırılması konusunda kurumsal diyalog yaşandığını, hatta Sırpların yakında AB ülkelerine vizesiz seyahat edebileceklerini belirterek, "Uzun yıllardan beri ortaklık yürütülen Türkiye ile AB’nin yakınlaşması için neden benzer anlaşmalar yapılmamaktadır" diye sordu.

Olumlu sinyal olur

Öger ayrıca, "Türkiye ile 2005 yılından beri AB üyelik müzakerelerinin sürdürüldüğü gerçeği dikkate alındığında, bir ilk adım olarak vize kolaylığının yürürlüğe konulması, ikinci bir adımda ise, vize yükümlülüğünün kaldırılması, Türk vatandaşları açısından müspet bir gelişme olup, onla için AB’den gelen olumlu ve samimi bir sinyal olarak değerlendirilecektir" dedi.

Ankara talep etmedi

Öger’in sorusunu AB Komisyonu adına, Rehn yanıtladı. Rehn, Türkiye ile uzun zamandan beri Vize Kolaylığı Antlaşması yapmak için çaba gösterdiklerini, ancak bu çabalarına karşılık alamadıklarını savundu. Rehn, böyle bir anlaşmanın, Türkiye’deki geniş kesimlere vize muafiyeti getireceğini, belirli gruplara uzun vadeli ve mükerrer giriş vizeleri sağlayacağını, vize için ibraz edilmesi gereken belgelerde kolaylıklar getireceğini, vize harçlarını ise 60 Euro’dan 30 Euro’ya düşüreceğini söyledi.

Cesaret verdik ama

Olli Rhen, "Türk vatandaşlarına bir çok avantaj getirecek olan Vize Kolaylığı Antlaşması için defalarca girişim yapılması ve Ankara’yı cesaretlendirmemize karşın Türk hükümeti, bu yönde müzakerelerin başlatılmasının istendiğine yönelik herhangi bir niyet belirtmemiştir" diye konuştu.

Rehn, ayrıca bu anlaşmanın, sınır dışı edilen kişilerin geri dönüşü düzenlemesini de içereceğini, bu konunun AB’nin öncelikli hedefleri içerisinde yer aldığını, tıkanmış görünen müzakerelerin yeniden canlandırılması için çözüm aranmakta olduğunu kaydetti.