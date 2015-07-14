Ankara’nın ‘vinçli binası’ satılıyor

Ankara’nın en bilinen gayrimenkulleri arasında yer alan gökdelen icradan satışa çıkıyor. Gökdelen, binanın üzerinde mimari bir hatadan dolayı asılı kalan vinç nedeniyle “vinçli bina” olarak biliniyor. Vinç, Abdullah Gül'ün talimatıyla geçtiğimiz yıl kaldırılmıştı. Gayrimenkul, muhammen bedelin yarısı olan 159 milyon TL’den başlayan fiyatla açık arttırma yöntemi ile satılacak.

Emlakkulisi'nde yer alan habere göre; Ankara’da inşaa edilen, ancak bankayla yaşanan finansal sıkıntılardan dolayı bitirilemeyen gökdelen satışa çıkarıldı. Ankara 22. İcra Dairesi tarafından 318 milyon TL muhammen bedel ile 159 milyon TL üzerinden açık artırma ile satışa çıkarılacak olan bina 34 katta toplam 87 bin metrekarelik büyüklüğe sahip. Ankara’nın en değerli bölgeleri arasında yer alan Çankaya’da bulunan gayrimenkulün birinci tur satışı 21 Ağustos’ta yapılacak olup, satış bu turda gerçekleşmediği takdirde 16 Eylül’deki ikinci turda alıcısını bulacak.

Çankaya’nın merkezinde satışa çıkan gökdelen, Ankara’nın en değerli bölgesindeki 19,000 metrekarelik arazisiyle de dikkat çekiyor. Başbakan’ın kaldığı Çankaya Köşkü’ne, diğer bakanlıklara ve Ankara’nın merkezi lokasyonlarına yakınlığı gibi birçok avantaja sahip olan 34 katlı gökdelen; otel, alışveriş merkezi, kongre merkezi, yer altı otoparkı ve rekreasyon alanları olarak planlanmıştı.