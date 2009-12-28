Ankara'nın suyunu Japonlar finanse edecek

T24- Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı, Hazine Müsteşarlığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında imzalanan kredi anlaşmasının, son yıllarda, iki ülke arasında yavaşlayan mali işbirliği anlaşmasının yeniden canlandırılması olarak gördüklerini söyledi.





Söz konusu projenin yaklaşık 294 milyon ABD Doları tutarındaki finansmanına ilişkin kredi anlaşması, Ankara Rixos Otelde imzalandı. Anlaşmayı, Hazine adına, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, JICA adına ise Genel Müdür Junichi Yamada imzaladı. Hazine Müsteşarı Çanakcı, törende yaptığı konuşmada, Japonya'nın, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına önemli katkılarının olduğunu belirterek, 1970'li yıllardan buyana, Türkiye'nin kalkınma finansmanı için toplam 5,5 milyar dolarlık Uygun Koşullu Kredi sağladığını kaydetti.





JICA'nın, İstanbul'daki Büyük Melen Projesi'nin ardından, ikinci kez bir su altyapı projesine katkıda bulunduğunu belirten Çanakcı, bu kredinin de en uygun koşullu altyapı kredilerinden biri olduğunu söyledi.





Bu proje 'Japon Yılı' kutlamalarının başlangıcı





JICA Genel Müdürü Junichi Yamada yaptığı konuşmada, kredinin amacının, Ankara'nın uzun dönemli su ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi. Yamada, Türkiye'nin kalkınmasına destek verdiklerini belirterek, bugün imzalanan kredi anlaşmasının da, gelecek yıl yapılacak olan “Türkiye'de Japon Yılı”kutlamalarının önemli bir başlangıç işareti olduğunu kaydetti.



Devlet Su İşleri Genel Müdürü Haydar Koçaker de, yaptığı konuşmada, teknik bilgiler verdiği Ankara Su Temini Projesi-Gerede Sistemi'nin önemli bir proje olduğunu, bu projenin, Ankara'nın uzun dönemli su ihtiyacını tedarikine yönelik olduğunu anlattı.Koçaker, sistemin üç yılda tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.





Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tanaka





Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Nobuaki Tanaka ise yaptığı konuşmada, Türkiye ile Japonya'nın ilişkilerinin eski olduğunu, Lozan anlaşmasında bile Japonya'nın imzasının bulunduğunu söyledi. Tanaka, 'Türkiye'de Japon Yılı”kutlamalarının da önemli fırsatlar yaratacağını anlattı.



İmza törenine, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Haydar Koçaker, ASKİ yetkilileri ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Nobuaki Tanaka da katıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan Ankara Su Temini Projesi-Gerede Sistemi'nin finansmanı için bugün imzalanan Kredi Anlaşması ile Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan 26 milyar 826 milyon Japon Yeni (yaklaşık 294 milyon ABD Doları) tutarında kredi sağlandı. Söz konusu kredinin faizi yıllık sabit yüzde 1,5 olup, 7 yılı geri ödemesiz toplam 25 yıl vadeye sahip bulunuyor