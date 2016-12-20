Ankara’nın Rusya Büyükelçisi’nin öldürüldüğü serginin sahibi o anları anlattı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği suikastın düzenlendiği serginin sahibi, yaşananları anlattı. Rusya'da Türkçe yayın yapan Gazetem Gazetesi’ne röportaj veren gezgin ve fotoğraf sanatçısı Timur Özkan yaptığı açıklamada, olaydan derin üzüntü duyduğunu söyledi.

“Küçük bir katkı olur diye…”

Özkan, "Biz, Türkiye ve Rusya’nın ilişkilerini küçük bir katkı olur diye sergiyi organize ettik. Ama maalesef en kötüsü oldu üzüntümüz büyük. Sevenlerine, ailesine ve Rus halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

“Halen yaşadıklarımın etkisindeyim”

Halen yaşadıklarının etkisinde olduğunu da ifade eden Özkan, o anları şöyle anlattı:

"Bir süre önce Moskova’da Türkiye resimleriyle ilgili Rus Türk İşadamları Birliği'nin (RTİB) sponsorluğunda bir sergi açtım. Onun devamı olarak da Ankara’da Rusya fotolarını yayınlayalım dedik. Çankaya Belediyesi de salon tahsisinde bulundu ve bu sergiyi organize ettik.”

“Ev gezmesine gelmiş gibiydi, yüzü gülüyordu”

Bütün gün oradaydım. Sergi ile ilgili son kontrolleri yapıyordum. Akşam üzeri saat 18.00 gibi Sayın Büyükelçi Andrey Karlov ve eşi geldi. Kapıda Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsüm Borguner ile karşıladık. Çok samimi bir hali vardı böyle ev gezmesine gelmiş gibiydi, yüzü gülüyor, neşeliydi. Daha sonra sergi ile ilgili tören başladı. Önce ben kısa bir hoş geldin konuşması yaptım. Sonra Gülsüm hanım konuştu. Daha sonra Büyükelçi Karlov kürsüye çıktı, konuşmaya başladı.

“Koruma diye düşündük…”

Her şey olağan ve güzel geçiyordu. Bu arada saldırgan Büyükelçi konuşurken arkaya geçti. Daha önce arkada kimse yoktu. Koruma diye düşündük. Birdenbire silahını çıkardı ve 4-5 el ateş etti. Büyükelçi yere düştü. Bizler de kendimizi yere attık. Saldırgan elinde silaha çevreye tehditler yağdırarak, Suriye ve Halep hakkında bir şeyler söyledi. Ancak polis geç geldi. Saldırgana 'teslim ol' filan dediler. Sonra ateş başladı. Yaklaşık bir saat sonra terörist vuruldu. Yerde yatan Büyükelçi de hastaneye kaldırıldı."