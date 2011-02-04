Ankara'nın protestoya tahammülü yok

T24- TBMM'de görüşülmekte olan “Torba Yasa Tasarısı”nı protesto etmek üzere çeşitli illerden hareket eden KESK, DİSK, TMMOB ve TTB üyeleri, Ankara'da toplandı. Meclis'in etrafında insan zinciri oluşturmak için yürüyen 10 bini aşkın eylemciye CHP'li 57 vekil siper oldu. Kızılay meydanında barikat kuran polis, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Torba Yasa Tasarını protesto etmek için Meclis’e yürümek isteyen gruba polisin müdahalesi sert oldu. 1 derece olan hava sıcaklığında polis işçilerin üzerine tazyikli su ve biber gazı sıktı.



Binlerce kişi Ankara'da toplandı - Foto Galeri



Polis biber gazı ve tazyikli suyla işçileri böyle püskürttü - Video







Kurtuluş Parkı yanında yer alan Ziya Gökalp caddesinde bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi polisin "eylemi sonlandırın" uyarısıyla karşılaştı. Anons yapan emniyet kuvvetleri eylemcilerin yaptığı eylemin yasa dışı oldu ve bu eyleme kesinlikle izin vermeyecekleri vurguladı.



Torba Yasa Tasarını protesto etmek için Meclis’e yürümek isteyen gruba polis engel oldu.CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, emniyet yetkililerinden yolu açmasını isteyerek, "sen kimsin benim yolumu kesiyorsun, ben senin vekilinim burada geçeceğim" dedi. Protestocu grup polisin ‘eyleminiz yasa dışıdır dağılın’ uyarısına rağmen Meclise yürümekte kararlı olduğu dikkat çekti.Polis eylemcilerin toplandığı Ziya Gökalp Caddesinin tüm giriş ve çıkışlarını kapattı. Eylemcilerin Meclise gitmek için kullanacağı Meşrutiyet Caddesi güzergahında da barikat kuran polis, eylemcilerin geçişine izin vermedi.CHP Gurup Başkan Vekilleri ve eylemi organize eden Sendika ve STK Başkanlarının polisle yaptığı pazarlıklar sonuç vermedi.

Bu sırada CHP Grup Başkanvekili İnce’nin emniyet amirleriyle yaptığı tartışma dikkat çekti. İnce, polis yetkililerine "sen kimsen benim yolumu kesiyorsun? Ben seni vekilinim bu yolu kullanacağım buradan geçeceğim" dedi.

Emniyet güçleri ve protestocu gurup arasında zaman zaman arbede yaşandı. Protestocu grup, polis panzerlerini aşmak ve Meclise yürümek için ısrarlı olduğunu ifade ederek, polis barikatını yarmaya çalıştı. Çevik kuvvet polisleri, eylemcileri uyararak, barikata yaklaşmak isteyenlere önce göz yaşartıcı gaz sıkarak müdahale etti. Ardından 1 derece olan hava sıcaklığında göstericilerin üzerine tazyikli su sıktı.







Yaklaşık 10 bin protestocu polis barikatını aşmak isteyince olaylar büyüdü. Taş ve sopalarla polise direnen göstericilerle polis arasında büyük bir arbede yaşandı.





Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, KESK, DİSK, TTB ve TMMOB tarafından Torba Yasa Tasarısı’nı protesto etmek amacıyla organize edilen eyleme katılmak isteyenler 160 otobüsle Ankara'ya hareket etti. 80 otobüs Ankara'ya ulaştı. 80 otobüsle gelen eylemciler ise geldikleri kentte polis engeli ile karşılaştığı için henüz Başkent'e varamadı.



Kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra Ankara'ya ulaşan grup, üç koldan gelerek Kurtuluş Kavşağı'nda toplandı. Sendika üyeleri Meclis’e yürüyerek Meclis çevresinde bir insan zinciri oluşturmaya çalışacak.





Valilik 'izin verilemeyeceğini' açıklamıştı







Ankara Valiliği de hafta başında yaptığı açıklamada bu eylemi “yasadışı” ilan ederek, Meclis çevresinde herhangi bir eylemin yapılmasına izin verilmeyeceğini ve eylem yapılması konusunda ısrar edildiği takdirde emniyet kuvvetlerinin eylemcilere engel olacağını, yaşanan tüm olaylardan eylemi organize edenlerin sorumlu tutulacağını açıkladı.





Polisten 'dağılın' anonsu







Polis, Ziya Gökalp Caddesi'nde toplanan kalabalığı ''Ankara'nın en ana arterini kapattınız. Yaptığınız yasal değil, basın açıklaması yapın ve dağılın'' diyerek uyardı.





Binlerce sendikalıya CHP'li vekiller siper oldu







Eyleme katılan binlerce kişi Ziya Gökalp Caddesi'nden Kızılay'a kadar yürüdü. Korteje 57'li CHP'li siper oldu. CHP'li vekiller kortejin önünde kol kola girdi, polis barikatının kurulduğu Kızılay'a kadar yürüdü. Kızılay girişinde dağılmaları yönünde 'uyarı' yapılan eylemciler ''Tayyip sonun Mübarek olsun'' şeklinde slogan atıyor.



Grup, “Torba” tasarının geri çekilmesini isteyen pankartlar taşırken, eylem alanına üzerinde torba bulunan bir maket de getirdi.





Polis göstericilere gaz sıkarak müdahale etti







Polis barikatını aşmak isteyen bir grup sendikacıya, polis göz yaşartıcı gaz sıktı. Polisin müdahalesine sendikalılar da yumurta ve taş atarak karşılık verdi. Polisin sıktığı gazdan etkilenen isimlerden biri de CHP'li vekil Çetin Soysal. Soysal geçen yıl destek verdiği TEKEL işçilerinin eyleminde de yine polisin sıktığı gazdan etkilenmişti.



CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ve sendika başkanları polisten barikatın kaldırılmasını talep etti.







CHP'liler destek için eylemde





Eyleme başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran olmak üzere 57 CHP'li vekil ile HAS Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu da destek veriyor.





Valiliğin 'yasadışı' kararına tepkiler







DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, ''Sayın Başbakan diğer ülkelerde yapılan eylemler için 'halkın sesine kulak verin' derken ülkemizde halkın kulağı tıkanıyor'' dedi, KESK Başkanı Döndü Taka Çınar ise, sembolik zincir oluşturacaklarını belirterek, ''Tunus ve Mısır'daki gelişmeler onları korkutmuş olabilir'' ifadelerini kullandı. Yasağı 'sıkıyönetim mantığı' olarak değerlendiren TTB Başkanı Eriş Bilaloğlu da, ''İşçiler, emekçiler haklarını arayınca yasaklar hatırlanıyor'' şeklinde konuştu.



