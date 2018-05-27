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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 1 saat süresince kuvvetli yağış uyarısı 

ANKARA (DHA) -METEOROLOJİ tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 1 saat süresince kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

27 Mayıs 2018 22:34

ANKARA (DHA) -METEOROLOJİ tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Ankara\'nın Nallıhan ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 1 saat süresince kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 

Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Ankara\'nın Nallıhan ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 1 saat süresince kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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