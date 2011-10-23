Ankara'nın Kaddafi ile son pazarlığı

T24

'Ülke dışına çıkarsam beni öldürürler'



'Yönetimden çekil, garanti veririz'





'Uzaklarda ülke beğen'



Hürriyet'te yer alan habere göre, tutanaklarda, Ankara’nın özellikle askeri operasyon başladıktan sonra, “Ülkeyi terk et. Sonun iyi olmayacak” mesajını net şekilde verdiği, Kaddafi’nin ise buna karşılık “devrim liderliğini” ön planda tutup, “Ülke dışına da çıksam beni bulup öldürürler” dediği ortaya çıktı.Tutanaklar, Kaddafi ile yürütülen süreç sırasında ortaya atılan “Türkiye, Kaddafi’yi kabul etmeye hazır” gibi iddiaların hiçbir zaman gündeme gelmediğini, Kaddafi için ülkesinden çok uzaklarda “Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taraf olmayan ülkelerin” düşünüldüğünü ortaya koyuyor.Ankara, “Arap Baharı” Libya’da da esmeye başlayınca Kaddafi’ye şu mesajı vermiş: “Değişim istemini gör ve buna göre tavır al. Ülkede kimsenin seni rahatsız etmeyeceği bir yere çekil. Sana birşey yapılmayacağı garantisini veriyoruz.Kendi ailenden birini iktidara getirebilirsin. Ancak o kişi (oğullarından birisi veya kendisinin tercih edeceği bir başka yakını) belirli bir takvim içinde ülkeyi demokrasiye götürecek süreci başlatmalı. Aksi takdirde değişen bir şey olmaz.”Devrim lideri görevden ayrılmaz Kaddafi, bu teklifi şöyle yanıtlamış: “Ben Cumhurbaşkanı değilim, devrim lideriyim. Cumhurbaşkanı olsam görevden ayrılabilirim ama değilim ki... Devrim liderleri görev bırakmaz, görevlerinin başında kalırlar. Bunu anlayamıyorsunuz.”Ankara, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin ön alıp operasyon başlatmak istediği konusunda da Kaddafi’yi uyarmış. Ankara’nın daha sonra NATO şemsiyesi altında yapılan operasyonun başlamasından kısa süre önce ve operasyonun başında Kaddafi’ye söyledikleri de şöyle: “Ülkene yazık olacak. Batı dünyası, senin için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taraf olmayan Latin Amerika, Afrika ve Uzakdoğu’da bazı ülkeleri düşünüyor.Ancak Afrika’da hiçbir ülke seni istemiyor. Latin Amerika’da da Venezuela’ya ABD sıcak bakmıyor. Venezuela dışında bir başka Güney Amerika ülkesi veya Uzakdoğu’da Endonezya veya Malezya olabilir.” Kaddafi bu teklife de “Hayır istemiyorum. Beni oralarda da bulup öldürürler” diye karşı çıkınca, Ankara, Libya’nın eski lideriyle ipleri tamemen koparmış.Ankara: Görevi ailenden birine bırak, bir kenara çekil.Kaddafi: Ben Cumhurbaşkanı değilim, devrim lideriyim. Devrim lideri görevi bırakmaz.Ankara: Afrika’da hiçbir ülke seni istemiyor. Latin Amerika’da Venezuela dışında veya Uzakdoğu’da kendine ülke seç.Kaddafi: Hayır istemiyorum, beni oralarda da bulup öldürürler.