Ankara'nın gündemi Suriye'deki şiddet

T24- Suriye’de Esad yönetiminin halka karşı şiddetli tavrı sürerken, Ankara’da hükümetin zirvesinin ana gündem maddesi de Suriye oldu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yarınki Suriye ziyareti öncesinde Başbakanlık’ta Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’inde katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Gündemin sürpriz ismi ise ABD Büyükelçisi Ricardone ile birlikte toplantıya katılan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye konusundaki en tecrübeli diplomatlarından Fred Hof’tu. Toplantıda Türkiye ve ABD arasında fikir ayrılıkları olduğu Türkiye'nin yaptırımlara ve askeri müdehaleye karşı çıktığı öğrenildi.



Suriye ordusunun ülkenin doğusundaki Deyr Ez Zor kentindeki saldırıları sürerken Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü kentte bir kadınla 2 çocuğunun güvenli bir bölge ararken öldüğü belirtildi. Anne ve çocukların tank destekli Suriye askeri birliklerinin kentte dün başlattıkları operasyondan kaçarken öldüğü, babanın yaralandığı kaydedildi. Suriye Devrim Koordinasyon Komitesi'nden dün yapılan açıklamada, Deyr Ez Zor kentindeki dünkü operasyonda en az 50 sivilin öldüğü bildirilmişti. Operasyonun bugün de devam ettiği, bu sabah kentten ağır silah sesleri duyulduğu açıklanmıştı.

Bu gelişmeler bugün Ankara’da yapılan geniş katılımlı değerlendirme toplantısında da ele alındı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın mesajını iletmek üzere Şam’a yapacağı ziyaret öncesi gerçekleştirilen toplantıya Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz katıldı. Saat 12.00’de başlayan ve yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrası yapılan açıklamada, genel değerlendirme toplantısında, dış güvenlik konularının ele alındığı, genel bir bilgilendirme ve değerlendirme yapıldığı bildirildi.



ABD Büyükelçisi Başbakanlık'ta





Bu arada ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francus Ricciardone, Başbakanlık Merkez Bina'ya geldi.



ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Suriye'deki olayların ele alındığı 'Genel Değerlendirme Toplantısı'nın hemen ardından başbakanlığa gelişi dikkat çekerken; büyükelçinin Başbakan Erdoğan'ın Dış Politika konusundaki danışmanı İbrahim Kalın ile görüştüğü bildirildi.

Başbakanlık Merkez Binadaki görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ricciardone, Kalın ile genel bir değerlendirme yaptıklarını söyledi. Görüşmenin, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi kapsamında gerçekleşip gerçekleşmediğinin sorulması üzerine de Ricciardone, "Devamı niteliğinde" yanıtını verdi.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği kaynakları, görüşmenin Suriye ile ilgili devam eden yakın istişareler çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, Suriye'nin yanı sıra iki tarafı ilgilendiren bölgesel konuların ele alındığını kaydettiler. Aynı kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dünkü açıklamasına ekleyecek başka bir husus bulunmadığını da söyleyerek, Büyükelçilik olarak "Türk hükümeti adına konuşamayacaklarını" ifade ettiler.





Türkiye ve ABD arasında görüş ayrılığı



Ankara’da bugün yaşanan Suriye hareketliliğinin bir parçası da ABD Büyükelçisi Ricciardone’ydi. Ancak asıl konuğun kimliği daha sonra ortaya çıkarken, Türkiye ile ABD arasında görüş ayrılığı olduğu da belirtildi.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yarın Suriye'ye yapacağı kritik ziyaret öncesi, Başbakanlık'ta Davutoğlu ile birlikte Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in de katıldığı bir zirve yapıldı.



Resmi açıklama 'dış güvenlik konuları ele alındı' olurken, gündemin ağırlıklı konularından birinin Suriye'deki gelişmeler olduğu belirtildi. Toplantının ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone da Başbakanlığa giderek Başdanışman İbrahim Kalın'la görüştü.



Görüşmeyle ilgili "Genel bir değerlendirme yaptık. Dışişleri Bakanı Clinton'ın Davutoğlu'na verdiği mesajlar da gündeme geldi" diyen Ricciardone ile birlikte toplantıya giren isim ise dikkat çekiciydi.



Ricciardone’nin yanındaki sürpriz isim, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye konusundaki en tecrübeli diplomatlarından Fred Hof’tu.



Ricciardone’nin aslında bu isme eşlik ettiği ifade edilirken, diplomatik çevreler de, Washington'la Ankara arasında Suriye'ye gösterilecek tavır konusunda görüş ayrılığı olduğu yönünde bilgi verdi.



Ankara’nın Suriye'ye İran benzeri bir yaptırım uygulanmasına soğuk baktığı, yaptırımlara sonuç getirmediği ve komşu ülkeler zarar gördüğü için karşı çıktığı; Suriye'ye askeri bir müdahaleye de karşı olduğu belirtildi.



Washington’un, Suriye yönetiminden askerlerini derhal kışlaya çekmesini ve tüm tutukluları serbest bırakmasını istediği, Davutoğlunun Şam ziyaretinde hem Türkiye'nin hem de Amerikan yönetiminin uyarılarını Esad'a iletmesinin beklendiği kaydedildi.





ESAD'DAN YENİ ATAMA



Bu arada Türkiye’de hareketli saatler yaşanmasına neden olan Suriye’den de bir atama haberi geldi.



Resmi haber ajansı SANA, Beşşar Esad'ın, önemli görevlerde değişiklikler yapılması çerçevesinde Savunma Bakanı Ali Habib’i görevden adığı, yerine Genelkurmay Başkanı Davud Racha'yı atadığını duyurdu.





SON KONUŞAN İSPANYA



Öte yandan uluslarası kamuoyunun gitttikçe sesini yükselttiği Suriye yönetimiyle ilgili son açıklama İspanya'nın AB ile ilişkilerden sorumlu Devlet Sekreteri Diego Lopez Garrido’dan geldi.

Garrido, Suriye'de rejim karşıtı gösterilere çok sert müdahale eden Beşşar Esad rejiminin, "açık bir şekilde inandırıcılığını kaybettiğini" söyledi.





Davutoğlu'nun Şam ziyareti: Beklentiler ve restleşmeler (Doç. Dr. Veysel Ayhan)



